Не Мудрик. Известно имя первого игрока, которого Ребров вызвал в сборную
Анатолий Трубин раньше всех узнал о своем вызове на матчи Лиги наций
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал вызывать футболистов для предстоящих матчей в Лиге наций.
Первым вызов в национальную сборную получил голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сборной Украины предстоит провести два заключительных матча в группе 1 Лиги B. Соперниками нашей команды станут Грузия и Албания. Оба матча подопечные Реброва проведут на выезде.
После четырех сыгранных туров, Украина занимает четвертое место, имея в своем активе 4 балла. Напрямую в Лигу А выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, попадет в плей-оф.
В последнем матче за «Бенфику» Анатолий Трубин отстоял на ноль и помог команде разгромить соперника.
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