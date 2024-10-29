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  4. Не Мудрик. Известно имя первого игрока, которого Ребров вызвал в сборную
Сборная УКРАИНЫ
29 октября 2024, 11:47 |
1288
0

Не Мудрик. Известно имя первого игрока, которого Ребров вызвал в сборную

Анатолий Трубин раньше всех узнал о своем вызове на матчи Лиги наций

29 октября 2024, 11:47 |
1288
0
Не Мудрик. Известно имя первого игрока, которого Ребров вызвал в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал вызывать футболистов для предстоящих матчей в Лиге наций.

Первым вызов в национальную сборную получил голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сборной Украины предстоит провести два заключительных матча в группе 1 Лиги B. Соперниками нашей команды станут Грузия и Албания. Оба матча подопечные Реброва проведут на выезде.

После четырех сыгранных туров, Украина занимает четвертое место, имея в своем активе 4 балла. Напрямую в Лигу А выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, попадет в плей-оф.

В последнем матче за «Бенфику» Анатолий Трубин отстоял на ноль и помог команде разгромить соперника.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Анатолий Трубин Бенфика Лига наций Михаил Мудрик
Микола Титюк Источник: ФК Бенфика
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