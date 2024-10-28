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Чемпионат Португалии
Бенфика
27.10.2024 20:00 – FT 5 : 0
Риу Аве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 октября 2024, 13:50 | Обновлено 28 октября 2024, 13:53
345
1

ВИДЕО. Как Трубин сыграл на ноль и помог Бенфике победить

Команда Анатолия переиграла «Риу Аве» со счетом 5:0

28 октября 2024, 13:50 | Обновлено 28 октября 2024, 13:53
345
1
ВИДЕО. Как Трубин сыграл на ноль и помог Бенфике победить
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

28 октября «Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным принимала на своем стадионе клуб «Риу Аве».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоялся в рамках 9-го тура чемпионата Португалии.

Анатолий весь матч провел без работы, а его команда без шансов обыграла соперника – 5:0. Хет-триком в дуэли отличился Мухаммед Актюркоглу.

Чемпионат Португалии. 9-й тур, 27 октября

«Бенфика»«Риу Аве» – 5:0

Голы: Актюркоглу, 12, 16, 45+2, Шельдеруп, 79, Амдуни, 81

«Брага» – «Фаренсе» – 2:0

Голы: Гарби, 41, Эль Уаззани, 70

«Эштрела»«Витория» Гимараеш – 2:2

Голы: Букка, 45+1, Пинью, 84 – Сантуш, 43, Силва, 67

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Риу Аве Эштрела Амадора Фаренсе Брага Витория Гимараеш
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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myroslavmail
... до Трубіна м'яч фактично і не докочувався
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