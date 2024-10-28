ВИДЕО. Как Трубин сыграл на ноль и помог Бенфике победить
Команда Анатолия переиграла «Риу Аве» со счетом 5:0
28 октября «Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным принимала на своем стадионе клуб «Риу Аве».
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Матч состоялся в рамках 9-го тура чемпионата Португалии.
Анатолий весь матч провел без работы, а его команда без шансов обыграла соперника – 5:0. Хет-триком в дуэли отличился Мухаммед Актюркоглу.
Чемпионат Португалии. 9-й тур, 27 октября
«Бенфика» – «Риу Аве» – 5:0
Голы: Актюркоглу, 12, 16, 45+2, Шельдеруп, 79, Амдуни, 81
«Брага» – «Фаренсе» – 2:0
Голы: Гарби, 41, Эль Уаззани, 70
«Эштрела» – «Витория» Гимараеш – 2:2
Голы: Букка, 45+1, Пинью, 84 – Сантуш, 43, Силва, 67
События матча
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