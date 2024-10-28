ВИДЕО. Как Трубин сыграл на ноль и помог Бенфике победить

28 октября «Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным принимала на своем стадионе клуб «Риу Аве».

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Матч состоялся в рамках 9-го тура чемпионата Португалии.

Анатолий весь матч провел без работы, а его команда без шансов обыграла соперника – 5:0. Хет-триком в дуэли отличился Мухаммед Актюркоглу.

Чемпионат Португалии. 9-й тур, 27 октября

«Бенфика» – «Риу Аве» – 5:0

Голы: Актюркоглу, 12, 16, 45+2, Шельдеруп, 79, Амдуни, 81

«Брага» – «Фаренсе» – 2:0

Голы: Гарби, 41, Эль Уаззани, 70

«Эштрела» – «Витория» Гимараеш – 2:2

Голы: Букка, 45+1, Пинью, 84 – Сантуш, 43, Силва, 67