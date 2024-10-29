Одноклубник Трубина находится в поле зрения топ-клуба Англии

Английский «Ливерпуль» раздумывает над приобретением одного из лидеров «Бенфики» Оркуна Кекчю. Футболист имеет опыт работы с главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом.

Представители английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов для сбора данных по турецкому футболисту. В итоге орлы проиграли голландской команде со счетом 1:3.

Кроме того, отец игрока дал добро Оркуну на переход в другой клуб.

Кекчю присоединился к Бенфике летом 2023 года. За время пребывания в клубе успел отыграть 54 поединка. На его счету 11 забитых мячей и 14 ассистов.