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Англия
29 октября 2024, 12:57 | Обновлено 29 октября 2024, 13:49
329
0

Одноклубник Трубина находится в поле зрения топ-клуба Англии

«Ливерпуль» присматривается к Оркуну Кекчю

29 октября 2024, 12:57 | Обновлено 29 октября 2024, 13:49
329
0
Одноклубник Трубина находится в поле зрения топ-клуба Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Оркун Кекчю

Английский «Ливерпуль» раздумывает над приобретением одного из лидеров «Бенфики» Оркуна Кекчю. Футболист имеет опыт работы с главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом.

Представители английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов для сбора данных по турецкому футболисту. В итоге орлы проиграли голландской команде со счетом 1:3.

Кроме того, отец игрока дал добро Оркуну на переход в другой клуб.

Кекчю присоединился к Бенфике летом 2023 года. За время пребывания в клубе успел отыграть 54 поединка. На его счету 11 забитых мячей и 14 ассистов.

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Оркун Кёкчю Бенфика Ливерпуль трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу
Андрій Вітренко Источник: Record.pt
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