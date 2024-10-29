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Испания
29 октября 2024, 14:51 | Обновлено 29 октября 2024, 14:54
1000
6

ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча

Натали Портман сфотографировалась с игроками «Барселоны», вспомнив последнее Эль-Классико

29 октября 2024, 14:51 | Обновлено 29 октября 2024, 14:54
1000
6
ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
AFP. Натали Портман

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Во время церемонии всемирно известная голливудская актриса Натали Портман сфотографировалась с тремя футболистами каталонской «Барселоны»: Ламином Ямалом, Пау Кубарси и Дани Ольмо. На фото она показала 4 пальца, что, как предполагают болельщики в интернете, является отсылкой на недавнее Эль-Класико, в котором «сине-гранатовые» уничтожили мадридский «Реал» со счетом 4:0.

«Барселона» опубликовала в сети TikTok видео с актрисой и подписью: «Что она только что сделала? 😜👀»

ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал после церемонии Золотого мяча

@fcbarcelona What did she just do? 😜👀 #NataliePortman #fcbarcelona #barçaontiktok #ballondor @Lamine Yamal @Dani Olmo #Cubarai ♬ original sound - fcbarcelona
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Дмитро Вербинський Источник: ФК Барселона
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Комментарии 6
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andre_lui
Так, Реал сам себе загнав в цю ситуацію. На порожньому місці здавалося. Вінні ще як мала дитина. Ці бразильці деякі, такі примхливі. Мбаппе адаптується, то Вінні стане середняком, як на мене. 10 разів каже, тобто має намір Мессі переплюнути, а вже 24 і ще нічого такого не зробив. Професійності не вистачає. В наступному році хотілося щоб ЗМ взяв Левандовськи. Є враження, що попередній сезон він адаптовувався і в цьому дуже серйозно побореться за золоту бутсу. Якщо Барса візьме Ла лігу та ЛЧ, або хоч фінал, то Роберт матиме шанси на ЗМ, тим паче враховуючи той ковідний сезон. А Портман ще той кілер, ну Ви зрозуміли!
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+1
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potemkin78
да всё очень просто это призыв о помощи ибо у неё домашнее насилие (кто не в курсе она в этом году со скандалом развелась) да и я сомниваюсь очень что она знает как Реал сыграл с Барсой
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0
ViAn
Далекоглядні люди ніколи б собі не дозволили те, що зробила Портман. А так хайпанула тьотя на фоні хлопців, які їй в діти годяться. Може бумерангом через рік прилетіти. 
Реал відстоював свого гравця, свої інтереси. Вони найкраща команда десятиріччь. Діючі володарі ЛЧ. Вони виступили цілісним фронтом. І, якщо ви подивитесь на соц.мережі, то Вінісіуса підтримують сотні футболістів. Хоча особисто я, повтрюсь, вважаю, що Карвахаль - єдиний гравець, який заслужив цього року ЗМ.
 Родрі теж заслужив. Вінісіус - ні. Але Реал показують себе єдиною командою. Навіть у протестах.
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0
potemkin78
главная проблема Реала - Мбаппе. 
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Андрій Заліщук
булінг Реала триває))
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