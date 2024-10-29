ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Во время церемонии всемирно известная голливудская актриса Натали Портман сфотографировалась с тремя футболистами каталонской «Барселоны»: Ламином Ямалом, Пау Кубарси и Дани Ольмо. На фото она показала 4 пальца, что, как предполагают болельщики в интернете, является отсылкой на недавнее Эль-Класико, в котором «сине-гранатовые» уничтожили мадридский «Реал» со счетом 4:0.

«Барселона» опубликовала в сети TikTok видео с актрисой и подписью: «Что она только что сделала? 😜👀»

ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал после церемонии Золотого мяча