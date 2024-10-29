ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
Натали Портман сфотографировалась с игроками «Барселоны», вспомнив последнее Эль-Классико
Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.
Во время церемонии всемирно известная голливудская актриса Натали Портман сфотографировалась с тремя футболистами каталонской «Барселоны»: Ламином Ямалом, Пау Кубарси и Дани Ольмо. На фото она показала 4 пальца, что, как предполагают болельщики в интернете, является отсылкой на недавнее Эль-Класико, в котором «сине-гранатовые» уничтожили мадридский «Реал» со счетом 4:0.
«Барселона» опубликовала в сети TikTok видео с актрисой и подписью: «Что она только что сделала? 😜👀»
ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал после церемонии Золотого мяча
@fcbarcelona What did she just do? 😜👀 #NataliePortman #fcbarcelona #barçaontiktok #ballondor @Lamine Yamal @Dani Olmo #Cubarai ♬ original sound - fcbarcelona
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Реал відстоював свого гравця, свої інтереси. Вони найкраща команда десятиріччь. Діючі володарі ЛЧ. Вони виступили цілісним фронтом. І, якщо ви подивитесь на соц.мережі, то Вінісіуса підтримують сотні футболістів. Хоча особисто я, повтрюсь, вважаю, що Карвахаль - єдиний гравець, який заслужив цього року ЗМ.
Родрі теж заслужив. Вінісіус - ні. Але Реал показують себе єдиною командою. Навіть у протестах.