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  4. Ингулец обновил клубный антирекорд без побед в рамках чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 10:17 |
117
0

Ингулец обновил клубный антирекорд без побед в рамках чемпионата Украины

Команда из Петрово не знает вкуса побед уже 12 матчей подряд, превысив предыдущий рекорд.

29 октября 2024, 10:17 |
117
0
Ингулец обновил клубный антирекорд без побед в рамках чемпионата Украины
ФК Олександрия

Футбольный клуб «Ингулец» из Петрово обновил собственный антирекорд по количеству матчей без побед в чемпионате Украины. В поединке 11–го тура УПЛ команда уступила «Александрии» со счетом 2:1. Эта игра стала для «Ингульца» 12–й подряд в лиге без побед, превысив их предыдущий антирекорд из 10 матчей без выигрышей, установленный между августом и ноябрем 2021 года.

Как прошел матч

«Александрия» открыла счет на 17–й минуте благодаря голу Хуана Безерры. Однако уже через три минуты «Ингулец» сравнял результат – гол забил Александр Пятов. На 29–й минуте Дмитрий Мишнев снова вывел хозяев вперед, установив окончательный счет. «Александрия» имела шанс увеличить преимущество с пенальти, однако Александр Паламарчук отразил удар Александра Филиппова.

Последствия результата для команд

После этого поражения «Ингулец» остался на последней, 16–й позиции в турнирной таблице с пятью очками. Клуб последний раз выигрывал в УПЛ в мае 2023 года, когда обыграл ФК «Львов» со счетом 2:0.

Победа позволила «Александрии» занять вершину турнирной таблицы чемпионата с 26 очками, без единого поражения в сезоне. Их следующий матч в лиге состоится 3 ноября против «Полесья», тогда как «Ингулец» будет играть на выезде с «Динамо»

Стоит упомянуть, что футбольный клуб «Минай» также имеет похожий антирекорд в рамках Украинской Премьер–лиги. В сезоне 2023/2024 годов «Минай» провел серию из 15 матчей без побед, что стало одним из самых длинных таких результатов в УПЛ.

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Марк Кужим Источник: Суспильне Спорт
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