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  4. Юрий ГУРА: «От Динамо ожидал более яркой игры в дерби»
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 09:58 | Обновлено 29 октября 2024, 10:16
298
1

Юрий ГУРА: «От Динамо ожидал более яркой игры в дерби»

Все решило удаление игрока «Шахтера»

29 октября 2024, 09:58 | Обновлено 29 октября 2024, 10:16
298
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Юрий ГУРА: «От Динамо ожидал более яркой игры в дерби»
ПФК Александрия. Юрий Гура

Украинское классико, в котором киевское «Динамо» встречалось на своем поле с другим грандом, донецким «Шахтером» (1:1), произвело приятное впечатление на футбольную общественность Украины.

Впечатлениями об игре со Sport.ua поделился экс-игрок и главный тренер «Александрии» Юрий Гура.

– Матч был напряженный, как и в лучшие годы поединков между этими соперниками, - сказал он. - В отличие от «Шахтера», который не лучшим образом стартовал в сезоне-2024/25, «Динамо» идет в лидерах, доминируя в чемпионате. Поэтому учитывая это, хотелось увидеть такую же игру в исполнении киевской команды и в главном украинском дерби. Но для хозяев она складывалась тяжеловато. Честно говоря, я ожидал более яркой игры от «Динамо». Однако получилось так, что большую часть игрового времени в матче доминировал «Шахтер». Дончане показали свой характер и имели много моментов, однако львиную часть из них не реализовали. И тот факт, что была зафиксирована ничья, как по мне, является хорошим результатом для обеих команд. Во втором тайме, когда горняки вели в счете 1:0, у динамовцев сработала замена: вышел Караваев и забил мяч. Для дерби 1:1 - нормальный итог.

– Тот факт, что «Шахтер» длительное время в этом матче имел преимущество, говорит об особом настрое на главного конкурента в борьбе за чемпионство?

– Дерби есть дерби, и от них всегда ждешь чего-то особенного, как, скажем, было в тот же день в матче испанской Ла Лиги «Реал» - «Барселона». Думаешь: сейчас соперники будут «закрываться» - а тут тебе открытый футбол. Так же было и в украинском классико. «Шахтер» стремился доминировать, демонстрировать свой характер. Горняки хотели во что бы то ни стало доказать, что они сильнее, и это частично им удалось в первом тайме и в начале второго. Но потом «Динамо» спохватилось, а после удаления Крыськива преимущество было уже на стороне киевской команды.

– Как оцениваете игру динамовцев в обороне?

– Когда футболист выходит на поле, он должен быть сконцентрирован на игре на сто процентов. Вот был в составе «Динамо» защитник Дячук, вроде бы неплохо проявлял себя этот парень. Поэтому хотелось бы, чтобы он заявил о себе во весь голос. А Биловар, Михавко и Попов - это те люди, которые сейчас полностью в обойме защитных построений «Динамо». Каждому из них нужно настраиваться на каждый матч со всей ответственностью. И не только в клубе - наша сборная также нуждается в умелых игроках в линии обороны. Примером для тех, кто пока находится на пути к главной команде страны может служить полузащитник «Александрии» Калюжный. Он проявил себя - и Сергей Станиславович Ребров взял его в команду.

– Удаление Крыськива было заслуженным?

– Это на усмотрение арбитра. Кто-то из представителей Фемиды мог бы расценить это как нарушение, тянущее на желтую карточку, а кто-то - на красную. Но то, что Крыськив прыгнул в ногу сопернику, является фактом бесспорным.

Ранее мы сообщали, что бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Шаран сравнил игру двух Александров, Тымчика и Караваева, после украинского классического.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Saar
Перевага Динамо була вже після пропущеного м'яча. А після вилучення- вона тільки стала сильніша.
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