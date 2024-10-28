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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 17:20 | Обновлено 28 октября 2024, 18:16
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0

«Тымчик – мобильность, Караваев – опыт». Шаран – о защитниках Динамо

27-го октября в 11-м туре УПЛ встречались «Динамо» и «Шахтер»

28 октября 2024, 17:20 | Обновлено 28 октября 2024, 18:16
444
0
«Тымчик – мобильность, Караваев – опыт». Шаран – о защитниках Динамо
Transfermarkt. Александр Тымчик

Бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua сравнил игру двух Александров, Тымчика и Караваева, после украинского классического «Динамо» - «Шахтер» (1:1).

«Думаю, все дело в том, что Тымчик, играющий на этой же позиции, более мобильный игрок, у него много включений на атаку. Что же до Караваева, то он намного опытнее. Этот футболист и старше по возрасту, и поиграл больше. Кстати, они с Тымчиком чем-то похожи по манере. Не могу сказать, что они являются супертехничными игроками, однако тот объем работы, который выполняют, впечатляет. Они, как крайние защитники, очень часто подключаются к атакам и участвуют почти в каждой из них. Возможно, учитывая требования тренерского штаба, Караваева не хватает на целый матч. Видимо, поэтому и доверяют больше Тымчику»

Напомним, что в украинском классическом забил Александр Караваев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер Владимир Шаран Александр Караваев Александр Тымчик инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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