«Тымчик – мобильность, Караваев – опыт». Шаран – о защитниках Динамо

Бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua сравнил игру двух Александров, Тымчика и Караваева, после украинского классического «Динамо» - «Шахтер» (1:1).

«Думаю, все дело в том, что Тымчик, играющий на этой же позиции, более мобильный игрок, у него много включений на атаку. Что же до Караваева, то он намного опытнее. Этот футболист и старше по возрасту, и поиграл больше. Кстати, они с Тымчиком чем-то похожи по манере. Не могу сказать, что они являются супертехничными игроками, однако тот объем работы, который выполняют, впечатляет. Они, как крайние защитники, очень часто подключаются к атакам и участвуют почти в каждой из них. Возможно, учитывая требования тренерского штаба, Караваева не хватает на целый матч. Видимо, поэтому и доверяют больше Тымчику»

Напомним, что в украинском классическом забил Александр Караваев.