Гол Караваева стал юбилейным для Динамо в матчах с Шахтером

Гол Александра Караваева стал 50-м для «Динамо» в домашних поединках с «Шахтером» в чемпионатах Украины. Посильную лепту в юбилей внесли 27 футболистов бело-синих и два игрока оранжево-черных, поразивших свои ворота. При этом чаще других заставляли голкиперов горняков доставать мяч из сетки Андрей Шевченко – 6 раз, Артем Милевский – 4. Беньямин Вербич, Виктор Леоненко, Сергей Ребров и Максим Шацких – по 3.

К слову, юбилейным оказался и гол Артема Бондаренко - 40-м для «Шахтера» в гостевых баталиях с «Динамо» и 30-м в карьере самого хавбека горняков (ЧУ - 27, КУ - 2, ЕК - 1)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в домашних матчах с Шахтером в УПЛ