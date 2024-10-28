Гол Караваева стал юбилейным для Динамо в матчах с Шахтером
«Динамо» забило 50-й мяч «Шахтеру» на своем поле
Гол Александра Караваева стал 50-м для «Динамо» в домашних поединках с «Шахтером» в чемпионатах Украины. Посильную лепту в юбилей внесли 27 футболистов бело-синих и два игрока оранжево-черных, поразивших свои ворота. При этом чаще других заставляли голкиперов горняков доставать мяч из сетки Андрей Шевченко – 6 раз, Артем Милевский – 4. Беньямин Вербич, Виктор Леоненко, Сергей Ребров и Максим Шацких – по 3.
К слову, юбилейным оказался и гол Артема Бондаренко - 40-м для «Шахтера» в гостевых баталиях с «Динамо» и 30-м в карьере самого хавбека горняков (ЧУ - 27, КУ - 2, ЕК - 1)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Динамо в домашних матчах с Шахтером в УПЛ
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь Шахтера
|
1-й
|
04.10.1992
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
36' (1:0)
|
2:0
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
10-й
|
12.05.1997
|
Сергей РЕБРОВ
|
69' (1:1)
|
3:1
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
20-й
|
07.04.2001
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
17' (1:0)
|
1:2
|
Юрий ВИРТ
|
30-й
|
11.11.2007
|
Исмаэль БАНГУРА
|
53' (2:1)
|
2:1
|
Андрей ПЯТОВ
|
40-й
|
12.12.2016
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
1' (1:0)
|
3:4
|
Андрей ПЯТОВ
|
50-й
|
27.10.2024
|
Александр КАРАВАЕВ
|
87' (1:1)
|
1:1
|
Дмитрий РИЗНЫК
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