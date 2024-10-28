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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 13:06 | Обновлено 28 октября 2024, 13:12
195
0

Гол Караваева стал юбилейным для Динамо в матчах с Шахтером

«Динамо» забило 50-й мяч «Шахтеру» на своем поле

28 октября 2024, 13:06 | Обновлено 28 октября 2024, 13:12
195
0
Гол Караваева стал юбилейным для Динамо в матчах с Шахтером

Гол Александра Караваева стал 50-м для «Динамо» в домашних поединках с «Шахтером» в чемпионатах Украины. Посильную лепту в юбилей внесли 27 футболистов бело-синих и два игрока оранжево-черных, поразивших свои ворота. При этом чаще других заставляли голкиперов горняков доставать мяч из сетки Андрей Шевченко – 6 раз, Артем Милевский – 4. Беньямин Вербич, Виктор Леоненко, Сергей Ребров и Максим Шацких – по 3.

К слову, юбилейным оказался и гол Артема Бондаренко - 40-м для «Шахтера» в гостевых баталиях с «Динамо» и 30-м в карьере самого хавбека горняков (ЧУ - 27, КУ - 2, ЕК - 1)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в домашних матчах с Шахтером в УПЛ

Гол

Дата

Автор гола

Минута

Счет

Вратарь Шахтера

1-й

04.10.1992

Виктор ЛЕОНЕНКО

36' (1:0)

2:0

Дмитрий ШУТКОВ

10-й

12.05.1997

Сергей РЕБРОВ

69' (1:1)

3:1

Дмитрий ШУТКОВ

20-й

07.04.2001

Александр МЕЛАЩЕНКО

17' (1:0)

1:2

Юрий ВИРТ

30-й

11.11.2007

Исмаэль БАНГУРА

53' (2:1)

2:1

Андрей ПЯТОВ

40-й

12.12.2016

ЖУНИОР МОРАЕС

1' (1:0)

3:4

Андрей ПЯТОВ

50-й

27.10.2024

Александр КАРАВАЕВ

87' (1:1)

1:1

Дмитрий РИЗНЫК
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