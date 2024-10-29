Португалия29 октября 2024, 10:04 |
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АВС – Порту – 0:5. Беспощадные драконы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го чемпионата Португалии
29 октября 2024, 10:04 |
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В понедельник, 29 октября, был сыгран поединок 9-го тура чемпионата Португалии.
Один из лидеров первенства «Порту» провел гостевую дуэль против клуба «АВС».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Драконы без всяких проблем разобрались с соперником. Порту снял вопрос о победителе еще в первом тайме, однако во второй половине встрече только закрепил преимущество.
Чемпионат Португалии. 9-й тур, 28 октября
«АВС» – «Порту» – 0:5
Голы: Нико, 21, Омородион, 32, 38, 45, Мора, 87
Видеообзор матча:
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