Никакого сопротивления. Порту оформил разгромную победу над соперником
В понедельник состоялся матч 9-го тура чемпионата Португалии
29 октября в рамках 9-го тура чемпионата Португалии клуб «Порту» сыграл в гостях против «АВС».
Драконы не ощутили проблем в матче и добыли победу со счетом 5:0. Еще в первом тайме хет-трик за «Порту» оформил Саму Омородион. Также реализовали свои моменты Нико и Родриго Мора.
Подопечные Витора Бруну укрепили свою позицию в турнирной таблице. В активе «Порту» 24 балла. Клуб занимает второе место, отставая от лидера «Спортинга» на три очка. В свою очередь «АВС» расположился на 12-й строчке (9 пунктов).
Чемпионат Португалии. 9-й тур, 28 октября
«АВС» – «Порту» – 0:5
Голы: Нико, 21, Омородион, 32, 38, 45, Мора, 87
⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido— FC Porto (@FCPorto) October 28, 2024
🔵⚪AVS 0-5 FC Porto
⚽22' Nico González
⚽33' Samu
⚽39' Samu
⚽45' Samu
⚽88' Rodrigo Mora#AVSFCP pic.twitter.com/kDusiflHwu
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