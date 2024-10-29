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Чемпионат Португалии
АВС
28.10.2024 22:15 – FT 0 : 5
Порту
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Португалия
29 октября 2024, 08:40 | Обновлено 29 октября 2024, 08:52
261
0

Никакого сопротивления. Порту оформил разгромную победу над соперником

В понедельник состоялся матч 9-го тура чемпионата Португалии

29 октября 2024, 08:40 | Обновлено 29 октября 2024, 08:52
261
0
Никакого сопротивления. Порту оформил разгромную победу над соперником
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября в рамках 9-го тура чемпионата Португалии клуб «Порту» сыграл в гостях против «АВС».

Драконы не ощутили проблем в матче и добыли победу со счетом 5:0. Еще в первом тайме хет-трик за «Порту» оформил Саму Омородион. Также реализовали свои моменты Нико и Родриго Мора.

Подопечные Витора Бруну укрепили свою позицию в турнирной таблице. В активе «Порту» 24 балла. Клуб занимает второе место, отставая от лидера «Спортинга» на три очка. В свою очередь «АВС» расположился на 12-й строчке (9 пунктов).

Чемпионат Португалии. 9-й тур, 28 октября

«АВС» – «Порту» – 0:5

Голы: Нико, 21, Омородион, 32, 38, 45, Мора, 87

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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