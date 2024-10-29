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  4. Куртуа столько бы не пропустил. Лунина раскритиковали за игру в Эль-Класико
Испания
29 октября 2024, 08:15 |
1774
8

Куртуа столько бы не пропустил. Лунина раскритиковали за игру в Эль-Класико

Андрею досталось от Педро Риеско за матч с Барселоной (0:4)

29 октября 2024, 08:15 |
1774
8
Куртуа столько бы не пропустил. Лунина раскритиковали за игру в Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Риеско

Бывший испанский футболист Педро Риеско подверг критике украинского вратаря Реала Андрея Лунина за игру в проигранном матче 11-го тура Ла Лиги с Барселоной (0:4). В то же время эксфорвард стал в защиту французского нападающего сливочных Килиана Мбаппе, который в Эль-Классико оказывался в положении вне игры рекордные восемь раз:

«Мбаппе иногда попадал в офсайд, потому что тот, кто отдавал ему пас, тратил слишком много времени, чтобы принять решение. Но я также отмечу, что, будь Куртуа на поле, Барса бы не забила четыре гола Реала», – сказал бывший. футболист.

Риеско выступал на позиции нападающего. Он известен по игре в составе Гетафе, Райо Вальекано, Депортиво, Вальядолида, Альбасете и Алавеса. Карьеру Педро завершил в 2003 году.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал - Барселона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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luceorius
 Вже бачили Куртуа проти Барселони у домашньому матчі в 2022 році, ті ж самі 0 : 4. Дивує інше - як півмільярдне тріо атаки Реала вийшло сухим із води в такому принциповому поєдинку?
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+9
Serhii P.
Це хто такий взагалі?  Ще один "експерт".
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+7
Gargantua81
какой из голов там можно было засейвить?   все неберущиеся
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Первый Среди Равных
Куртуа пропустив би не 4 а 3, легше сильно було б експерту і вболівальникам Реала?
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+5
kotofej1964
Ну да. Нападающий оценивает действия вратаря - это профессионально. Виноватого нашел. А чего он своим коллегам-нападающим не рассказывает, как голы забивать и как в офсайд не залезать?))
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+1
zhyr
Якби за Барсу грав Рієско, а не Лєвандовскі, напевно Лунін би пропустив меньше))
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+1
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