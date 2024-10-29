Куртуа столько бы не пропустил. Лунина раскритиковали за игру в Эль-Класико

Бывший испанский футболист Педро Риеско подверг критике украинского вратаря Реала Андрея Лунина за игру в проигранном матче 11-го тура Ла Лиги с Барселоной (0:4). В то же время эксфорвард стал в защиту французского нападающего сливочных Килиана Мбаппе, который в Эль-Классико оказывался в положении вне игры рекордные восемь раз:

«Мбаппе иногда попадал в офсайд, потому что тот, кто отдавал ему пас, тратил слишком много времени, чтобы принять решение. Но я также отмечу, что, будь Куртуа на поле, Барса бы не забила четыре гола Реала», – сказал бывший. футболист.

Риеско выступал на позиции нападающего. Он известен по игре в составе Гетафе, Райо Вальекано, Депортиво, Вальядолида, Альбасете и Алавеса. Карьеру Педро завершил в 2003 году.