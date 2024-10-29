ФОТО. Довбик отреагировал на вечер вручения Золотого мяча

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик отметился первой активностью в соцсетях после завершения церемонии вручения «Золотого мяча-2024».

Артем сделал репост видео официального IG-аккаунта «Ballon D'or» с их прибытием на торжество вместе с женой Юлией – пара прибыла вместе с одноклубником нападающего по «Роме» Матсом Хуммельс и его очаровательной девушкой.

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Украинский нападающий решил поделиться этим историческим для него и для всей страны видео.

При этом Довбик пока никак не прокомментировал свой первый вечер на церемонии такого масштаба.