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28 октября 2024, 21:17 | Обновлено 28 октября 2024, 21:22
639
1

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Невероятная красотка рядом с Хуммельсом, кто она?

Новая девушка Матса Хуммельса произвела настоящий фурор на красной дорожке Золотого мяча-2024

28 октября 2024, 21:17 | Обновлено 28 октября 2024, 21:22
639
1
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Невероятная красотка рядом с Хуммельсом, кто она?
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс и Никола Каванис

Центрбек «Ромы» Матс Хуммельс, похоже, уже завоевал свой «Золотой мяч», когда все увидели с какой красоткой он прибыл на церемонию вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Зовут девушку Никола Каванис, она на 10 лет младше за немецкого футболиста – ей 25.

Девушка, как не сложно догадаться, занимается моделлингом.

Работает в модельном агентстве «Munich Models Germany». На её Instagram подписано 1.9 млн фолловеров.

Она регулярно выкладывает в социальных сетях потрясающие профессиональные фотографии, а также снимки из повседневной жизни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Никола, судя по всему, увлекается теннисом: она выкладывала снимки с Уимблдона.

Ее любимое блюдо – черный пудинг и ливерная колбаса с картофельным пюре. Она также любит пиво, но признается, что ее организм плохо переносит пшеницу.

Никола, работающая на «Munich Models Germany», также рассказала, что в ее контракте прописано, что она не может стричься, не предупредив об этом свою компанию. Ей также запрещено делать татуировки.

«Мне приходится согласовывать с ними, могу ли я пойти к парикмахеру. Я не могу просто взять и уехать в отпуск. Мне также нельзя делать татуировки», – рассказывает красавица.

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фото lifestyle Матс Хуммельс Золотой мяч девушки девушка дня
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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