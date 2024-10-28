Обошлось без антирекорда: Как украинец повторил судьбу легендарных вратарей

Андрей Лунин оказался в центре внимания после матча против «Барселоны», в котором он пропустил четыре гола, присоединившись к редкому списку легендарных вратарей переживавших подобные поражения в «Эль Класико». Среди них – Икер Касильяс, который в 2010 году стал жертвой разгрома со счетом 5:0 в памятном поединке на «Камп Ноу». 2 мая 2009 года, Касильяс снова столкнулся с трудностями, когда его команда потерпела разгромное поражение – 2:6 от «Барселоны».

Также следует отметить Тибо Куртуа, который в 2022 году на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пропустил 4 мяча от «Барселоны». Виктор Вальдес, в свою очередь, также попал в этот список, пропустив 4 мяча от «Реала» в 2008 году.

Не обошел стороной этот антирекорд и Кейлор Навас, который в матче 12–го тура Ла Лиги 21 ноября 2015 года пропустил 4 мяча от «Барселоны» при счете 4:0, что также стало тяжелым ударом для «Реала».

Лунин в этом матче столкнулся с мощной атакой «Барселоны» во главе с Робертом Левандовски и теперь внес свое имя в историю антирекордов «Эль Класико». Ему предстоит работать над улучшением своей игры, чтобы вернуть доверие болельщиков и тренерского штаба в предстоящих встречах.

Если говорить про другие матчи украинца, то а это не первый случай, когда он пропустил четыре гола в Ла Лиге. В прошлом сезоне Ла Лиги (2023/24) он также оказался в подобной ситуации, пропустив четыре мяча в матчах против «Вильярреала», и в сезоне 22/23 пропустил покер от «Жироны». Эти результаты подчеркивают его непростую статистику в качестве вратаря «Реала», особенно учитывая ограниченные возможности проявить себя в матчах высокого уровня.