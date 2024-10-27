«Очень плохо». СМИ оценило игру Лунина в провальном Эль-Классико

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

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Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. За это время голкиперу удалось совершить 3 сейва, но при этом он пропустил 4 гола. После поединка портал Goal оценил игру 25-летнего футболиста:

«Третий гол был забит в ближний для Лунина угол. Он плохо выбрал позицию и мало что мог сделать руками. Очень плохо».

В итоге журналисты оценили игру Лунина в 4 балла из 10 возможных.