Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень плохо». СМИ оценило игру Лунина в провальном Эль-Классико
Испания
27 октября 2024, 12:02 |
2154
11

«Очень плохо». СМИ оценило игру Лунина в провальном Эль-Классико

Украинец не спас «Реал» от поражения в матче с «Барселоной»

27 октября 2024, 12:02 |
2154
11
«Очень плохо». СМИ оценило игру Лунина в провальном Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. За это время голкиперу удалось совершить 3 сейва, но при этом он пропустил 4 гола. После поединка портал Goal оценил игру 25-летнего футболиста:

«Третий гол был забит в ближний для Лунина угол. Он плохо выбрал позицию и мало что мог сделать руками. Очень плохо».

В итоге журналисты оценили игру Лунина в 4 балла из 10 возможных.

По теме:
Анчелотти назвал причину ссоры с Фликом во время Эль-Классико
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Довбик мог оказаться в Барселоне. Что помешало трансферу?
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27 октября 2024, 07:33 9
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»

Легендарный боксер вспомнил момент из своей жизни

Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Бокс | 26 октября 2024, 16:44 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»

Британский боксер сознался, сколько денег накопил за карьеру

Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
MMA | 26.10.2024, 23:23
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона
Футбол | 27.10.2024, 07:24
Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона
Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.10.2024, 12:15
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Anatoliy65
А що він хотів, маринує людину на лавці а потім бац давай проти Барси роби сейви не маючи постійної ігрової практики та плюс ще захист провалюється, тепер маємо те що маємо.
Ответить
+1
Standard
Я не знаю, які бали, і за що отримали Васкес у захисті і Мбаппе у нападі. Абсолютні нулі.
Луніна можна критикувати лише за те, що він немає ніякої харизми і впливу на партнерів.  Навіть Міша в Челсі обматюкав в нервах когось зі своїх на полі, і одразу все пішло ) 
Ответить
+1
foreveroung71
Там полный капец в обороне. Просто расстрел, даже в ближний верхний угол был удар ,который брать было нереально. Журналюги просто гнобят
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Переоцінений воротар якому повезло опинитися в Реалі.
Ответить
+1
Умник
А Эдер Милитао шедеврально)))))
Можно у Михавко прощения просить он топище.
Не знаю по моему держать Левандовски на расстоянии 1.5 метра это действительно топ
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Куртуа пропускал от Барсы точно такие же голы, но никто не называет его дном. Один под мышкой, другой перекинули, третий расстреливали, два точно мог бы брать, если бы был спайдерменом:
https://www.youtube.com/watch?v=hdpz2jwf4Z0
Ответить
0
zzg77
Кто критикует пусть возьмёт хотя бы один из пропущенных мячей! Балаболы!!!
Ответить
0
Saar
Лунін скоро піде в арену з такою грою.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
По удару в ближний вопросы есть. По остальным без вопросов. Софа скор его игру вполне вменяемо оценила.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
25.10.2024, 11:19
Футбол
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
25.10.2024, 20:48 2
Авто/мото
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 6
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 15
Бокс
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
26.10.2024, 11:23 55
Футбол
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем