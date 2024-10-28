Форвард сборной Украины и римской Ромы Артем Довбик прибыл в парижский театр Шатле, где состоится церемония вручения Золотого мяча 2024.

Украинец приехал в Париж вместе со своей женой Юлией. На красной дорожке он шел недалеко от своего партнера по клубу Матса Хуммельса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Довбик уже получил свое место в рейтинге ЗМ. Украинец и Хуммель разделили 29-ю строчку.

Довбик стал первым украинцем с времен Андрея Шевченко, который попал в список претендентов на Золотой мяч. Артем в минувшем сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами. Летом он перебрался в Рому.

ВИДЕО. Довбик прибыл в театр Шатле на церемонию вручения Золотого мяча 2024