ВИДЕО. Довбик прибыл в театр Шатле на церемонию вручения Золотого мяча 2024
Место Артема в рейтинге уже известно – украинец стал 29-м
Форвард сборной Украины и римской Ромы Артем Довбик прибыл в парижский театр Шатле, где состоится церемония вручения Золотого мяча 2024.
Украинец приехал в Париж вместе со своей женой Юлией. На красной дорожке он шел недалеко от своего партнера по клубу Матса Хуммельса.
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Довбик уже получил свое место в рейтинге ЗМ. Украинец и Хуммель разделили 29-ю строчку.
Довбик стал первым украинцем с времен Андрея Шевченко, который попал в список претендентов на Золотой мяч. Артем в минувшем сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами. Летом он перебрался в Рому.
ВИДЕО. Довбик прибыл в театр Шатле на церемонию вручения Золотого мяча 2024
.@matshummels & Artem Dovbyk from @officialasroma walks the red carpet!#ballondor pic.twitter.com/fbSwrqioOB— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
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