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28 октября 2024, 20:21 | Обновлено 28 октября 2024, 20:25
2072
0

ВИДЕО. Довбик прибыл в театр Шатле на церемонию вручения Золотого мяча 2024

Место Артема в рейтинге уже известно – украинец стал 29-м

28 октября 2024, 20:21 | Обновлено 28 октября 2024, 20:25
2072
0
ВИДЕО. Довбик прибыл в театр Шатле на церемонию вручения Золотого мяча 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и его жена Юлия

Форвард сборной Украины и римской Ромы Артем Довбик прибыл в парижский театр Шатле, где состоится церемония вручения Золотого мяча 2024.

Украинец приехал в Париж вместе со своей женой Юлией. На красной дорожке он шел недалеко от своего партнера по клубу Матса Хуммельса.

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Довбик уже получил свое место в рейтинге ЗМ. Украинец и Хуммель разделили 29-ю строчку.

Довбик стал первым украинцем с времен Андрея Шевченко, который попал в список претендентов на Золотой мяч. Артем в минувшем сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами. Летом он перебрался в Рому.

ВИДЕО. Довбик прибыл в театр Шатле на церемонию вручения Золотого мяча 2024

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Артем Довбик Юлия Довбик видео Золотой мяч Матс Хуммельс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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