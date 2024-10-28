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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 19:51 |
555
3

Хавбек Шахтера: «Играли хорошо и заслужили победить в матче с Динамо»

Бондаренко доволен игрой команды

28 октября 2024, 19:51 |
555
3
Хавбек Шахтера: «Играли хорошо и заслужили победить в матче с Динамо»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко высказался после ничьей 1:1 в матче чемпионата Украины против «Динамо». Игрок забил, но команда в меньшинстве не удержала преимущество.

– Артем, ничья является именно тем результатом, которого заслуживали обе команды, или все же «Шахтер» заслуживал победу?
– Думаю, мы заслуживали победы, ведь играли в очень хороший футбол и создали много моментов. Понятно, что после красной карточки пришлось защищаться последние 30 минут, но до этого мы доминировали и вели в счете. Жаль, что не удержали победу, однако, думаю, мы продемонстрировали достойную игру.

– Как чувствовался градус украинского классического на поле?
– Градус, как всегда, был: все видели эмоции и страсть. «Динамо» хотело победить, и мы тоже. С первых минут – желтые карточки, напряжение, поэтому, думаю, зрителям было интересно наблюдать за игрой.

– Ты открыл счет, однако момент с голом был несколько непонятным. Вспомни его и опиши.
– Если честно, не совсем помню. Судаков подавал угловой, и в штрафной было много отскоков. Сначала, похоже, Эгиналду пробил в ворота, но защитники вынесли с линии. Я просто первым сориентировался, и мяч залетел в сетку.

– Ты сказал, что после удаления Крыськива вы должны больше обороняться. Расскажи, как сложно было играть в меньшинстве?
– Сложно играть против такой команды, как «Динамо», ведя в счете. Мы хотели удержать победу, ведь ввиду турнирного положения это было важно. Жаль, что пропустили в конце встречи, но это футбол.

– Вместо тебя во втором тайме на поле вышел Тарас Степаненко. Как появление капитана повлияло на игру?
– Тарас – это капитан с характером, помогающим в сложных ситуациях, и игра требовала такой надежной персоны, как Степаненко, поэтому он вышел на поле и пытался сохранить счет.

– Можно ли сказать, что эта игра против киевского «Динамо» одна из лучших в сезоне?
– До красной карточки, думаю, что да. Как уже говорил, был отличный футбол с хорошим соперником на его поле. Хочется сказать, что это был лучший матч, но мы не довели его до победы, поэтому наверняка не могу этого утверждать.

– После игры вы поблагодарили болельщиков, присутствовали ультрас. Насколько важна поддержка во время украинского классического?
– Очень важна! Нам приятно, что у них есть возможность посетить этот матч, и делаем все, чтобы им понравилось. Знаем, благодаря кому играем в футбол, и все это понимают, поэтому хотят порадовать их.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Артем Бондаренко
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Saar
Ви грали , можливо, краще не до червоної, а до забитого м'яча. Саме з того моменту Динамо стало вас "переїзжджати". Ну а червона- це ваша тупість. За таке потрібно було вас карати не нічиєю, а перемогою!
Бо ваші гравці тупо били по ногах. 
Вас, взагалі, вдев'ятьох можна було залишати.
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+9
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nicksaf
Так, ШД груба команда. Вже на перших хвилинах дісталося Бражку. А Їбинальду зовсім грубіян.
Шовковський угадав з замінами, було ким підсилити гру, у ШД такого не було, те, що вийшло на заміну... 
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+3
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