Хавбек Шахтера: «Играли хорошо и заслужили победить в матче с Динамо»

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко высказался после ничьей 1:1 в матче чемпионата Украины против «Динамо». Игрок забил, но команда в меньшинстве не удержала преимущество.

– Артем, ничья является именно тем результатом, которого заслуживали обе команды, или все же «Шахтер» заслуживал победу?

– Думаю, мы заслуживали победы, ведь играли в очень хороший футбол и создали много моментов. Понятно, что после красной карточки пришлось защищаться последние 30 минут, но до этого мы доминировали и вели в счете. Жаль, что не удержали победу, однако, думаю, мы продемонстрировали достойную игру.

– Как чувствовался градус украинского классического на поле?

– Градус, как всегда, был: все видели эмоции и страсть. «Динамо» хотело победить, и мы тоже. С первых минут – желтые карточки, напряжение, поэтому, думаю, зрителям было интересно наблюдать за игрой.

– Ты открыл счет, однако момент с голом был несколько непонятным. Вспомни его и опиши.

– Если честно, не совсем помню. Судаков подавал угловой, и в штрафной было много отскоков. Сначала, похоже, Эгиналду пробил в ворота, но защитники вынесли с линии. Я просто первым сориентировался, и мяч залетел в сетку.

– Ты сказал, что после удаления Крыськива вы должны больше обороняться. Расскажи, как сложно было играть в меньшинстве?

– Сложно играть против такой команды, как «Динамо», ведя в счете. Мы хотели удержать победу, ведь ввиду турнирного положения это было важно. Жаль, что пропустили в конце встречи, но это футбол.

– Вместо тебя во втором тайме на поле вышел Тарас Степаненко. Как появление капитана повлияло на игру?

– Тарас – это капитан с характером, помогающим в сложных ситуациях, и игра требовала такой надежной персоны, как Степаненко, поэтому он вышел на поле и пытался сохранить счет.

– Можно ли сказать, что эта игра против киевского «Динамо» одна из лучших в сезоне?

– До красной карточки, думаю, что да. Как уже говорил, был отличный футбол с хорошим соперником на его поле. Хочется сказать, что это был лучший матч, но мы не довели его до победы, поэтому наверняка не могу этого утверждать.

– После игры вы поблагодарили болельщиков, присутствовали ультрас. Насколько важна поддержка во время украинского классического?

– Очень важна! Нам приятно, что у них есть возможность посетить этот матч, и делаем все, чтобы им понравилось. Знаем, благодаря кому играем в футбол, и все это понимают, поэтому хотят порадовать их.