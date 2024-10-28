Офсайдное класико: Реал и Барселона установили рекорд офсайдов

Матч между «Реалом» и «Барселоной» 26 октября 2024 года ознаменовался не только крупной победой «Барсы», но и рекордным количеством офсайдов – игроки мадридского клуба 12 раз попадали в положение вне игры. Это стало наивысшим показателем сезона среди топ–5 европейских лиг.

Особенно выделился Килиан Мбаппе, который был пойман в офсайде восемь раз за матч, что стало значительным показателем для одного игрока в Эль Класико.

Примечательно, что для «Барселоны» это не первый матч сезона, в котором фиксируется столь большое количество офсайдов. В играх против «Алавеса» и «Осасуны» игроки этих команд нарушали правило офсайда 11 и 10 раз, соответственно, что указывает на тактическую слаженность защитной линии «Барсы»