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  4. Офсайдное класико: Реал и Барселона установили рекорд офсайдов
Испания
28 октября 2024, 19:05 |
310
0

Офсайдное класико: Реал и Барселона установили рекорд офсайдов

Игроки мадридского клуба 12 раз попали в положение вне игры в матче с «Барселоной»

28 октября 2024, 19:05 |
310
0
Офсайдное класико: Реал и Барселона установили рекорд офсайдов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Матч между «Реалом» и «Барселоной» 26 октября 2024 года ознаменовался не только крупной победой «Барсы», но и рекордным количеством офсайдов – игроки мадридского клуба 12 раз попадали в положение вне игры. Это стало наивысшим показателем сезона среди топ–5 европейских лиг.

Особенно выделился Килиан Мбаппе, который был пойман в офсайде восемь раз за матч, что стало значительным показателем для одного игрока в Эль Класико.

Примечательно, что для «Барселоны» это не первый матч сезона, в котором фиксируется столь большое количество офсайдов. В играх против «Алавеса» и «Осасуны» игроки этих команд нарушали правило офсайда 11 и 10 раз, соответственно, что указывает на тактическую слаженность защитной линии «Барсы»

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Марк Кужим Источник: UA-Football
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