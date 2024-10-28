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Англия
28 октября 2024, 18:14 | Обновлено 28 октября 2024, 18:47
616
1

Хет-трик, но есть нюансы. Гарри Кларк - антигерой футбольного уик-энда

Гарри Кларк повторил антирекорд АПЛ в драматическом матче против «Брентфорда»

28 октября 2024, 18:14 | Обновлено 28 октября 2024, 18:47
616
1
Хет-трик, но есть нюансы. Гарри Кларк - антигерой футбольного уик-энда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ипсвич

Защитник Ипсвича Гарри Кларк стал антагонистом, повторив редкий антирекорд в истории Премьер-лиги. Команда потерпела поражение со счетом 3:4, и Кларк отметился автоголом, привел к назначению пенальти и был удален с поля – он стал всего лишь вторым игроком, который добился такого "достижения" после Яна Беднарека из Саутгемптона, совершившего аналогичные действия в матче против «Манчестер Юнайтед» в феврале 2021 года.

Этот матч стал первым для Кларка в качестве стартового игрока в АПЛ, поскольку ранее он только выходил на поле на 27 минут в игре против «Эвертона».

Гарри Кларк – английский защитник, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», где он прошел футбольную академию, но в основном играл на правах аренды за «Олдхэм Атлетик», «Бирмингем Сити» и «Хиберниан» в Шотландии. В прошлом сезоне, играя за «Сток Сити», он провел 30 матчей в Чемпионшипе, забив 3 гола и добавив 2 результативные передачи. Этот матч с «Брентфордом» стал его первым выходом в стартовом составе за «Ипсвич» в Премьер-лиге.

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Ипсвич чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига антирекорд Ян Беднарек
Марк Кужим Источник: Premier League
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