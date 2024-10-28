Хет-трик, но есть нюансы. Гарри Кларк - антигерой футбольного уик-энда

Защитник Ипсвича Гарри Кларк стал антагонистом, повторив редкий антирекорд в истории Премьер-лиги. Команда потерпела поражение со счетом 3:4, и Кларк отметился автоголом, привел к назначению пенальти и был удален с поля – он стал всего лишь вторым игроком, который добился такого "достижения" после Яна Беднарека из Саутгемптона, совершившего аналогичные действия в матче против «Манчестер Юнайтед» в феврале 2021 года.

Этот матч стал первым для Кларка в качестве стартового игрока в АПЛ, поскольку ранее он только выходил на поле на 27 минут в игре против «Эвертона».

Гарри Кларк – английский защитник, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», где он прошел футбольную академию, но в основном играл на правах аренды за «Олдхэм Атлетик», «Бирмингем Сити» и «Хиберниан» в Шотландии. В прошлом сезоне, играя за «Сток Сити», он провел 30 матчей в Чемпионшипе, забив 3 гола и добавив 2 результативные передачи. Этот матч с «Брентфордом» стал его первым выходом в стартовом составе за «Ипсвич» в Премьер-лиге.