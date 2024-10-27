Брентфорд – Ипсвич – 4:3. Гол на последней минуте. Видео голов и обзор

26 октября в 9-м туре АПЛ матч между «Брентфордом» и «Ипсвичем» завершился с невероятным результатом.

В первом тайме болельщики увидели аж четыре гола. На 28-й минуте Сэмми Смодич вывел «Ипсвич» вперед, а через три минуты Джордж Херст удвоил преимущество гостей.

Однако на перерыв команды шли при ничейном счете. Сначала Йоан Висса на 44-й минуте сделал счет 1:2, а в компенсированное арбитром время автогол Гаррисона Кларка сравнял цифры на табло - 2:2.

Во втором тайме Бриан Мбемо вывел «Брентфорд» вперед, реализовав пенальти. На 69-й минуте ситуация для «Ипсвича» ухудшилась еще больше, когда автор автогола получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Ипсвич» сумел забить, а затем пропустить. Сначала Лиам Делап сравнял счет, а уже на последней минуте Мбемо вырвал для хозяев победу.

АПЛ, 9-й тур, 26 октября

«Брентфорд» – «Ипсвич» – 4:3

Голы: Висса, 44, Кларк, 45+1 (автогол), Мбемо, 51 (пен), 90+6 - Смодич, 28, Херст, 31, Делап, 86