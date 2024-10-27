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Брентфорд
26.10.2024 17:00 – FT 4 : 3
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Англия
27 октября 2024, 02:10 | Обновлено 27 октября 2024, 02:13
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0

Брентфорд – Ипсвич – 4:3. Гол на последней минуте. Видео голов и обзор

В матче 9-го тура АПЛ команды выдали сумасшедшую игру

27 октября 2024, 02:10 | Обновлено 27 октября 2024, 02:13
33
0
Брентфорд – Ипсвич – 4:3. Гол на последней минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в 9-м туре АПЛ матч между «Брентфордом» и «Ипсвичем» завершился с невероятным результатом.

В первом тайме болельщики увидели аж четыре гола. На 28-й минуте Сэмми Смодич вывел «Ипсвич» вперед, а через три минуты Джордж Херст удвоил преимущество гостей.

Однако на перерыв команды шли при ничейном счете. Сначала Йоан Висса на 44-й минуте сделал счет 1:2, а в компенсированное арбитром время автогол Гаррисона Кларка сравнял цифры на табло - 2:2.

Во втором тайме Бриан Мбемо вывел «Брентфорд» вперед, реализовав пенальти. На 69-й минуте ситуация для «Ипсвича» ухудшилась еще больше, когда автор автогола получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Ипсвич» сумел забить, а затем пропустить. Сначала Лиам Делап сравнял счет, а уже на последней минуте Мбемо вырвал для хозяев победу.

АПЛ, 9-й тур, 26 октября

«Брентфорд» – «Ипсвич» – 4:3

Голы: Висса, 44, Кларк, 45+1 (автогол), Мбемо, 51 (пен), 90+6 - Смодич, 28, Херст, 31, Делап, 86

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
69’
Гарри Кларк (Ипсвич Таун) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
45’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Гарри Кларк (Ипсвич Таун).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Херст (Ипсвич Таун).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмми Смодич (Ипсвич Таун).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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