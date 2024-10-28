Роберт Левандовски вписал своё имя в историю «Эль Класико», забив два гола в матче против «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Это был знаковый момент для польского нападающего, который до этого не имел голов против «Реала» в Ла Лиге. Его дубль, забитый за чуть более чем две минуты, существенно повлиял на ход матча, что привело к убедительной победе «Барселоны».

Сейчас польский голеадор находится в отличной форме – в 11 матчах он уже забил 14 голов, включая 8 дублей в матчах против таких команд, как «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и теперь «Реал». Эти два гола сделали его явным лидером в гонке бомбардиров Ла Лиги, титул, который он уже завоевывал в своём первом сезоне с клубом в 2022/23.

Левандовски стал лишь седьмым игроком за последнее время, которому удалось забить дубль в «Эль Класико». Он присоединился к таким легендам, как Ривалдо, Роналдиньо, Месси, Тьерри Анри, Луис Суарес и Пьер-Эмерик Обамеянг. Кроме того, его достижения в этом матче укрепили его статус в истории противостояний между «Барселоной» и «Реалом», став самым быстрым дублем в «Эль Класико» с 1965 года подтверждает возвращение «Барселоны» к своим лучшим временам, что на фоне недавних достижений команды, таких как рекорды сезона 2009/10, создает надежду на новые вершины в будущем.

Эти достижения Роберта подчеркивают его значимость для команды и подтверждают его статус одного из лучших нападающих современности. С его 14 голами в 11 матчах сезона, он вновь стал лидером гонки бомбардиров Ла Лиги, что добавляет еще больше уверенности в его роли в «Барсе».