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Испания
27 октября 2024, 01:04 | Обновлено 27 октября 2024, 01:19
344
3

Ключевая статистика Эль-Класико. Как Барселона шокировала Реал, отгрузив 4

«Магия Флика», дубль Левандовски и самый молодой автор гола в истории Эль-Класико – Ламин Ямал

27 октября 2024, 01:04 | Обновлено 27 октября 2024, 01:19
344
3
Ключевая статистика Эль-Класико. Как Барселона шокировала Реал, отгрузив 4
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Во впечатляющем матче «Барселона» поразила своих болельщиков, одержав убедительную победу над «Реалом» в первом Класико сезона со счетом 4:0. Эта игра, состоявшаяся на «Сантьяго Бернабеу», стала показательной для обеих команд. Эта победа не только подтвердила доминирование «Барсы» в Ла Лиге, но и продемонстрировала отличную игру ключевых игроков

Ключевые моменты матча

Роберт Левандовски стал героем матча, забив два гола на 54-й и 56-й минутах.

Ламин Ямал добавил третий мяч на 77-й минуте, а Рафинья закрепил победу на 84-й минуте.

Статистика матча

Согласно данным SofaScore, игра была достаточно интенсивной:

  • Владение мячом: 42% (Реал) – 58% (Барселона)
  • Удары по воротам: 9 (Реал) – 15 (Барселона)
  • Большие шансы: 4 (Реал) – 6 (Барселона)
  • Угловые: 10 (Реал) – 3 (Барселона)
  • Фолы: 15 (Реал) – 17 (Барселона)
  • Ожидаемые голы (xG): 1.48 (Реал) – 2.45 (Барселона)
  • Офсайды: 12 (Реал) – 1 (Барселона)

Эта победа стала важным шагом для «Барселоны» в борьбе за титулы в этом сезоне, а также первой победой в Эль-Класико для нового коуча «Барсы» Ханси Флика. Его команда показала способность выступать на высоком уровне, и их игра стала сигналом для конкурентов. «Реалу» есть над чем работать, чтобы вернуться в борьбу за трофеи.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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Марк Кужим Источник: SofaScore
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Комментарии 3
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MaximusOne
Viva de Catalonia 
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0
Harun Bakircioğlu
А сколько у Мистера Офсайда из тех 12?
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0
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