Ключевая статистика Эль-Класико. Как Барселона шокировала Реал, отгрузив 4

Во впечатляющем матче «Барселона» поразила своих болельщиков, одержав убедительную победу над «Реалом» в первом Класико сезона со счетом 4:0. Эта игра, состоявшаяся на «Сантьяго Бернабеу», стала показательной для обеих команд. Эта победа не только подтвердила доминирование «Барсы» в Ла Лиге, но и продемонстрировала отличную игру ключевых игроков

Ключевые моменты матча

– Роберт Левандовски стал героем матча, забив два гола на 54-й и 56-й минутах.

– Ламин Ямал добавил третий мяч на 77-й минуте, а Рафинья закрепил победу на 84-й минуте.

Статистика матча

Согласно данным SofaScore, игра была достаточно интенсивной:

Владение мячом: 42% (Реал) – 58% (Барселона)

Удары по воротам: 9 (Реал) – 15 (Барселона)

Большие шансы: 4 (Реал) – 6 (Барселона)

Угловые: 10 (Реал) – 3 (Барселона)

Фолы: 15 (Реал) – 17 (Барселона)

Ожидаемые голы (xG): 1.48 (Реал) – 2.45 (Барселона)

Офсайды: 12 (Реал) – 1 (Барселона)

Эта победа стала важным шагом для «Барселоны» в борьбе за титулы в этом сезоне, а также первой победой в Эль-Класико для нового коуча «Барсы» Ханси Флика. Его команда показала способность выступать на высоком уровне, и их игра стала сигналом для конкурентов. «Реалу» есть над чем работать, чтобы вернуться в борьбу за трофеи.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.