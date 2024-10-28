Карло Анчелотти не получит приз лучшего тренера года

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти не станет лучшим тренером года. Как сообщает издание As.com, награду отдадут тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте.

Карло Анчелотти в прошлом сезоне выиграл испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов. Но этого оказалось недостаточно перед победой на Евро-2024.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022-м году. В 2023-м году главный тренер выиграл Лигу наций, а в 2024 победил на чемпионате Европы.

Сборная Испании уже в новой Лиге наций провела 4 матча. У подопечных Луиса де ла Фуэнте 3 победы и ничья.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед уволил главного тренера.