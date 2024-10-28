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Испания
28 октября 2024, 18:04 | Обновлено 28 октября 2024, 18:09
446
1

Карло Анчелотти не получит приз лучшего тренера года

Награду пророчат другому тренеру в Испании

28 октября 2024, 18:04 | Обновлено 28 октября 2024, 18:09
446
1
Карло Анчелотти не получит приз лучшего тренера года
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти не станет лучшим тренером года. Как сообщает издание As.com, награду отдадут тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте.

Карло Анчелотти в прошлом сезоне выиграл испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов. Но этого оказалось недостаточно перед победой на Евро-2024.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022-м году. В 2023-м году главный тренер выиграл Лигу наций, а в 2024 победил на чемпионате Европы.

Сборная Испании уже в новой Лиге наций провела 4 матча. У подопечных Луиса де ла Фуэнте 3 победы и ничья.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед уволил главного тренера.

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лучший тренер Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте чемпионат Европы по футболу Евро-2024 Лига чемпионов Лига наций
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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SHN
А лучший вратарь Унаи Симон?😂😂😂
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