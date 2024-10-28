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Англия
28 октября 2024, 17:46 | Обновлено 28 октября 2024, 18:11
206
0

Арне СЛОТ: «Арсенал слишком много времени лежал на поле»

Главный тренер «Ливерпуля» считает, что соперник затягивал время

28 октября 2024, 17:46 | Обновлено 28 октября 2024, 18:11
206
0
Арне СЛОТ: «Арсенал слишком много времени лежал на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот возмущен получением желтой карточки в матче против лондонского «Арсенала» (2:2):

«Соперник слишком много времени лежал на поле. Я не виню их, но как только они получали мяч, сразу же начинали тянуть время. Это футбол и такое случается, но эти задержки убивают темп игры.

Я сказал Конате, что думаю об этом. Но четвертый судья подумал, что я его оскорбляю. И мне показали желтую. Несмотря ни на что, меня порадовала игра моей команды. Мы достойно конкурировали с такой командой, как «Арсенал», еще и на их поле», – рассказал Слот.

«Ливерпуль» дважды отыгрывался в матче с «Арсеналом» и сумел вырвать непростую ничью. Подопечные Арне Слота набрали 22 балла и занимают второе место. «Арсенал» имеет в своем активе 18 очков и делит третью позицию с «Астон Виллой».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ливерпуль Арне Слот Арсенал - Ливерпуль
Микола Титюк Источник: The Mirror
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