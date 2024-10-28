Арне СЛОТ: «Арсенал слишком много времени лежал на поле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот возмущен получением желтой карточки в матче против лондонского «Арсенала» (2:2):

«Соперник слишком много времени лежал на поле. Я не виню их, но как только они получали мяч, сразу же начинали тянуть время. Это футбол и такое случается, но эти задержки убивают темп игры.

Я сказал Конате, что думаю об этом. Но четвертый судья подумал, что я его оскорбляю. И мне показали желтую. Несмотря ни на что, меня порадовала игра моей команды. Мы достойно конкурировали с такой командой, как «Арсенал», еще и на их поле», – рассказал Слот.

«Ливерпуль» дважды отыгрывался в матче с «Арсеналом» и сумел вырвать непростую ничью. Подопечные Арне Слота набрали 22 балла и занимают второе место. «Арсенал» имеет в своем активе 18 очков и делит третью позицию с «Астон Виллой».