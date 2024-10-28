Вице-президент Ворсклы: «У нас с Максимовым было, как у Анчелотти в Реале»

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о том, как в клубе приняли решение вернуть наставника Юрия Максимова, которого уволили в 2022 году.

Функционер признал, что руководство, возможно, и само не знает, зачем тогда рассталось с тренером.

«В команде хорошая атмосфера, здесь все отлично, но решение заменить тренера приняли из-за турнирной таблицы. Буквально за 12 часов все решили. Мы поняли, что нужно что-то делать с результатами, нужна встряска. И Максимов сделает все, чтобы команда вышла из зоны комфорта, в которую мы попали. Возможно, Сергей Долганский слишком оберегал ребят, все близко принимал к сердцу и не выжимал максимум. Теперь всем игрокам нужно задуматься, и некоторым придется изменить отношение, чтобы мы добивались результата».

«Мы не хотели каких-то слухов и практически сразу решили пригласить Максимова, который знает 80% команды. Почему вообще увольняли Максимова? Помню, президент Реала после первого увольнения Карло Анчелотти говорил, мол, не могу точно сказать, почему мы его уволили. Так и у нас».

«Но теперь с паузой наша история продолжается. Возможно, у него была обида какая-то, но мы поговорили, все нормально», – сказал Лысак.

Полтавчане в первом туре после возвращения специалиста сыграли 2:2 с Вересом.