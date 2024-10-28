Владимир ШАРАН: «От украинского классико остались положительные эмоции»

Своими мыслями по поводу украинского классико, которое состоялось вчера на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилось вничью, 1:1, со Sport.ua поделился бывший наставник «Закарпатья», «Карпат», «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран.

- После того, что мы увидели в матче «Динамо» с «Ромой» в рамках Лиги Европы, когда произошла смена состава у киевской команды, все поняли: приоритетом для нее является желание вернуть себе чемпионство, отобрав его у «Шахтера», - сказал он. - И схема была другой, и другие футболисты играли в «старте». Возможно, некоторые люди не понимают специфики подготовки той или иной команды к матчу, когда нужно стоять на границе три часа, пока автобус не проедет, а потом еще и совершить авиаперелет. Так вот, если кто-то не в курсе, замечу: это очень тяжело для футболистов, участвующих в еврокубковых турнирах. Это касается и «Динамо», и «Шахтера». У горняков было на два дня больше для подготовки к поединку с динамовцами. И то, что мы увидели в украинском классико, это действительно было хорошей игрой, с высоким уровнем. Открытый футбол в исполнении обеих команд, уверен, видимо понравился не только болельщикам, но и всем, кто за ее ходом наблюдал. Несмотря на тяжелую ситуацию в Украине, лично я получил наслаждение от этого поединка. Подтвердились слова, что «Шахтер» выглядел свежее, мобильнее и быстрее. Донецкая команда однозначно была лучше до того момента, пока у гостей не был удален Крыськив. После этого динамовцы должны были отыгрываться и они молодцы, что отыгрались.

Как показала заключительная часть матча, выход Караваева на замену был абсолютно правильным решением. Этот футболист относится к тем, кто постоянно настроен атаку, приближаясь к чужим воротам. Несмотря на свое амплуа - крайнего защитника, он всегда имеет моменты. Повторюсь: игра понравилась. От нее остались только положительные эмоции. Дай Бог больше таких матчей.

– Вы вспомнили об Александре Караваеве, который давно является палочкой-выручалочкой как для «Динамо», так и для сборной Украины. Как считаете, почему он не имеет стабильного места в стартовом составе?

– С Александром Шовковским по этому поводу я не общался (улыбается). Думаю, все дело в том, что Тымчик, играющий на этой же позиции, более мобильный игрок, у него много включений на атаку. Что же до Караваева, то он намного опытнее. Этот футболист и старше по возрасту, и поиграл больше. Кстати, они с Тымчиком чем-то похожи по манере. Не могу сказать, что они являются супертехничными игроками, однако тот объем работы, который выполняют, впечатляет. Они, как крайние защитники, очень часто подключаются к атакам и участвуют почти в каждой из них. Возможно, учитывая требования тренерского штаба, Караваева не хватает на целый матч. Видимо, поэтому и доверяют больше Тымчику.

– До матча многие говорили о том, что в случае победы «Динамо» вопрос о чемпионстве с большой вероятностью будет решен, а если выиграет «Шахтер», то интрига в борьбе за золотые медали лишь увеличится. А что вы скажете по поводу зафиксированной в этом поединке ничьей?

– Борьба за чемпионство еще продолжается. Несмотря на тот факт, что до завершения чемпионата осталось еще много туров, соперничество за первое место, на мой взгляд, будут вести три команды - «Александрия», «Динамо» и «Шахтер».

– Как вам качество судейства в украинском классико?

– Оно мне понравилось. Очень понравилось. Все было на хорошем уровне.

– Пожалуй, никто не может упрекнуть, что поединок с участием киевской команды судил представитель Киевской области.

– Да. Здорово, что так сделали, когда территориальная принадлежность арбитра не имеет значения. Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть. Что касается удаления, то оно абсолютно справедливое. Крыськив так прыгнул сзади в ногу соперника. Я не понимаю игрока: как можно было в ситуации, которая была в центре поля, это делать? Поэтому красная карточка вполне заслуженная.