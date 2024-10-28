Челси установил новый рекорд и получил за это штраф

Лондонский «Челси» установил рекорд по количеству нарушений в АПЛ и теперь должен заплатить за это штраф.

Подопечные Энцо Марески получили шесть или более предупреждений в трех разных матчах. Такого в истории АПЛ еще не было. Теперь лондонский клуб должен заплатить Премьер-лиге 75 тыс фунтов стерлингов в качестве наказания.

Сначала «Челси» превысил этот показатель в матче с «Борнмутом» и заплатил 25 тыс. Позже команда отличилась в матче с «Ноттингемом» и оказалась виновата 50 тыс. После встречи с «Ньюкаслом» количество предупреждений опять оказалось слишком велико и лондонцы будут наказаны третий раз с начала сезона.

В предыдущем матче «Челси» победил «Ньюкасл» со счетом 2:1. Подопечные Марески имеют в своем активе 17 баллов и занимают 5 место в турнирной таблице.