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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 16:27 | Обновлено 28 октября 2024, 16:28
122
0

Олег ШАНДРУК: «Мы потеряли два очка»

В матче 11-го тура УПЛ ровенский «Верес» принимал «Ворсклу»

28 октября 2024, 16:27 | Обновлено 28 октября 2024, 16:28
122
0
Олег ШАНДРУК: «Мы потеряли два очка»
НК Верес. Олег Шандрук

После матча «Верес» - «Ворскла» (2:2) исполняющий обязанности главного тренера ривненского клуба Олег Шандрук прокомментировал действия своей команды.

«Тот факт, что мы не проигрываем пять матчей подряд – это позитив. Но хотелось бы больше побед, поэтому в этой серии есть и определенный негатив. Считаю, что сегодня мы больше потеряли два очка, чем добыли одно. Это домашняя игра, и, как бы она ни развивалась, мы не можем быть довольны ничьей.

Почему так поздно сменили Яго на Валерия Кучерова? Если бы он, кроме ассиста, еще и забил, когда имел прекрасный шанс, вы бы спрашивали, почему он не вышел со старта. После финального свистка легко оценивать игру. Он качественно вышел на замену, как и в матче с «Черноморцем». Меня радует, что игроки выходят на замену с желанием помочь команде. Очень хорошо вошел в игру Виталий Дахновский – он действовал агрессивно и заработал удаление для соперника. Молодые игроки Михаил Протасевич и Дмитрий Годя тоже хорошо себя проявили.

Гио Куция: Его родная позиция – шестой или восьмой номер. Но у нас постоянно выпадает кто-то из крайних защитников. Михаил Протасевич только восстановился, Василий Гакман имеет тяжелую травму, Евгений Морозко никак не может полностью вылечиться. Поэтому вынуждены закрывать эту позицию другими игроками. Гио – молодец. Когда-то в спортшколе он играл на этой позиции, и выглядит очень квалифицированно. Надеюсь, что его повреждение несерьезное и он сможет нам помочь в следующих поединках.

Кубковая игра против «Оболони»? Для нас это важный матч, хороший стимул для игроков и тренерского штаба. Тем более, мы играем дома. Что касается ротации – конечно, она будет», – прокомментировал Шандрук.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Ворскла Полтава Верес - Ворскла Олег Шандрук
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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