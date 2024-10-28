«Нужно было забить быстрый мяч». Суханов - об игре с Карпатами

В матче 11-го тура УПЛ киевская «Оболонь» уступила львовским «Карпатам» (0:1).

Нападающий «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал игру и свои действия на поле.

«Обидно проигрывать такой матч. Говорят, что нам что-то не удавалось в первом тайме. После перерыва главный тренер подсказал нам, что делать. На второй тайм мы вышли более заряженными, но не смогли забить. Обидно, что не реализовываем такие моменты, которые создаем. Надо над этим работать.

План на игру заключался в том, чтобы забить быстрый гол, но, как видите, пропустили. Мы ошибались в простых ситуациях и теряли мячи необдуманно. Не знаю, как еще это сказать. У нас многое не получалось в простых моментах, то, что мы планировали, не выполнили в первом тайме.

Конечно, никто не собирается сдаваться. Я еще раз повторяю: мы будем все вместе выбираться из этой ямы. Мы в это верим. Где-то не за горами придут к нам результаты. Будет праздник на нашей стороне, как говорится», - прокомментировал Суханов.