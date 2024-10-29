Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение

25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе может уже в ближайшее время покинуть клуб «Реал» Мадрид.

По информации Defensacentral, Мбаппе не чувствует себя счастливым в клубе после перехода из «ПСЖ». Этим готов воспользоваться самый титулованный английский клуб – «Ливерпуль». «Красные» готовят трансферную бомбу и предложат «Реалу» за звездного француза 150 миллионов евро.

В этом сезоне в Ла Лиге Мбаппе провел за «Реал» десять матчей и забил шесть голов. Ранее Мбаппе побил антирекорд по офсайдам в матче «Реал» – «Барселона».