Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
«Ливерпуль» готов предложить за француза 150 миллионов евро
25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе может уже в ближайшее время покинуть клуб «Реал» Мадрид.
По информации Defensacentral, Мбаппе не чувствует себя счастливым в клубе после перехода из «ПСЖ». Этим готов воспользоваться самый титулованный английский клуб – «Ливерпуль». «Красные» готовят трансферную бомбу и предложат «Реалу» за звездного француза 150 миллионов евро.
В этом сезоне в Ла Лиге Мбаппе провел за «Реал» десять матчей и забил шесть голов. Ранее Мбаппе побил антирекорд по офсайдам в матче «Реал» – «Барселона».
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