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  4. Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Англия
29 октября 2024, 01:33 | Обновлено 29 октября 2024, 01:41
263
0

Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение

«Ливерпуль» готов предложить за француза 150 миллионов евро

29 октября 2024, 01:33 | Обновлено 29 октября 2024, 01:41
263
0
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе может уже в ближайшее время покинуть клуб «Реал» Мадрид.

По информации Defensacentral, Мбаппе не чувствует себя счастливым в клубе после перехода из «ПСЖ». Этим готов воспользоваться самый титулованный английский клуб – «Ливерпуль». «Красные» готовят трансферную бомбу и предложат «Реалу» за звездного француза 150 миллионов евро.

В этом сезоне в Ла Лиге Мбаппе провел за «Реал» десять матчей и забил шесть голов. Ранее Мбаппе побил антирекорд по офсайдам в матче «Реал» – «Барселона».

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Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Килиан Мбаппе трансферы АПЛ Ливерпуль
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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