Марино ПУШИЧ:  «В матче с Динамо мы показали что доминируем над соперником»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал игру с киевским «Динамо»:

О ничьей в матче: «Считаю, что в этом матче была одна команда, которая доминировала в этом матче, и это точно мы. К перерыву нам нужно было выигрывать 2:0 или 3:0. Несмотря на удаление, мы действовали очень организовано, поэтому соперник имел только одну возможность забить. Это плохой результат для меня, ведь мы могли выиграть этот поединок».

Об игре в меньшинстве: «Играть в меньшинстве не трудно, ведь мы прекрасно знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Главная проблема была в длинных пасах соперника, нам приходилось садиться очень низко. Мне не в чем обвинять своих футболистов. Мне жаль их, они действовали очень хорошо и заслужили победу».

Об изменениях в перерыве: «Я сказал играть так же, как и в первом тайме. Не надо было ничего менять, мы создали много опасных моментов».

Про ощущения от матчей с «Динамо»: «Перед матчами с «Динамо» всегда много напряжения. А сейчас добавилось и то, что они опережали нас на 6 очков. Главное, что мы показали свое доминирование над соперником. Мы попытаемся догнать соперника, ведь впереди еще много матчей».

Матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» состоялся 27 октября и закончился со счетом 1:1. После десяти туров «Динамо» имеет 26 баллов и возглавляет турнирную таблицу (опережая «Александрию» по дополнительным показателям). «Шахтер» набрал 20 очков и разместился на четвертом месте.