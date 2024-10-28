Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марино ПУШИЧ:  «В матче с Динамо мы показали что доминируем над соперником»
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 14:33 |
263
4

Марино ПУШИЧ:  «В матче с Динамо мы показали что доминируем над соперником»

Главный тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал матч чемпионата Украины с киевским клубом

28 октября 2024, 14:33 |
263
4
Марино ПУШИЧ:  «В матче с Динамо мы показали что доминируем над соперником»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал игру с киевским «Динамо»:

О ничьей в матче: «Считаю, что в этом матче была одна команда, которая доминировала в этом матче, и это точно мы. К перерыву нам нужно было выигрывать 2:0 или 3:0. Несмотря на удаление, мы действовали очень организовано, поэтому соперник имел только одну возможность забить. Это плохой результат для меня, ведь мы могли выиграть этот поединок».

Об игре в меньшинстве: «Играть в меньшинстве не трудно, ведь мы прекрасно знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Главная проблема была в длинных пасах соперника, нам приходилось садиться очень низко. Мне не в чем обвинять своих футболистов. Мне жаль их, они действовали очень хорошо и заслужили победу».

Об изменениях в перерыве: «Я сказал играть так же, как и в первом тайме. Не надо было ничего менять, мы создали много опасных моментов».

Про ощущения от матчей с «Динамо»: «Перед матчами с «Динамо» всегда много напряжения. А сейчас добавилось и то, что они опережали нас на 6 очков. Главное, что мы показали свое доминирование над соперником. Мы попытаемся догнать соперника, ведь впереди еще много матчей».

Матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» состоялся 27 октября и закончился со счетом 1:1. После десяти туров «Динамо» имеет 26 баллов и возглавляет турнирную таблицу (опережая «Александрию» по дополнительным показателям). «Шахтер» набрал 20 очков и разместился на четвертом месте.

По теме:
Президент Полесья: «Мы воспитаем Макуана. Либо он уйдет в другой клуб»
Экс-игрок Динамо больше не сыграет за Зорю. Известна причина
«Был бы Алиев и я на поле...» Милевский – о матче Динамо с Шахтером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Марино Пушич
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
Футбол | 28 октября 2024, 13:09 13
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ

Спортивный директор «Шахтера» будет делать анализ после 8 матчей

Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Бокс | 28 октября 2024, 00:01 2
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды

Бывший звездный супертяж Ларри Холмс выделил Джорджа Формана

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
Футбол | 28.10.2024, 05:05
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
СТАТИСТИКА. Эрик тен Хаг провел с Манчестер Юнайтед 128 матчей
Футбол | 28.10.2024, 14:44
СТАТИСТИКА. Эрик тен Хаг провел с Манчестер Юнайтед 128 матчей
СТАТИСТИКА. Эрик тен Хаг провел с Манчестер Юнайтед 128 матчей
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Футбол | 28.10.2024, 08:11
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andyck06
Про яке домінування вн каже? Нормальна рівна гра... Містами краще грала Шахта, містами - Динамо... Рахунок по грі.
Ответить
+2
ViAn
Напевно це така манера у тренерів, які працювали у Нідерландах. І це при тому, що із наявим складом, трансферними витратами шахта повинна взагалі вигравати 30 матчів із 30 в чемпіонаті. Тен Хаг теж вчора домінував над Вест Хемом. А сьогодні він вже рахує грошенята і планує відпочинок на теплих курортах.
Ответить
+1
FunnyCat_____
Марина думает что Барселону тренирует?
 А говорили же ей, дружба с сырной до добра не доводит
Ответить
0
wojsergivan
а сколько стоил такой календарь на 2 дня больше отдых у кротофермы?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 363
Футбол
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
26.10.2024, 23:56 118
Футбол
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
26.10.2024, 14:39 4
Футбол
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем