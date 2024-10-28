Роналду не собирается голосовать за победителя ЗМ. Дело в обиде?

Руководитель «Золотого мяча» Винсент Гарсия рассказал, что футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил не голосовать за победителя этого года:

«Победители этой награды имеют право приезжать на все церемонии вручения, но некоторые не хотят к нам приходить. Они расстроены нашими решениями.

К сожалению, Роналду отказался выбирать победителя в этом году и, вероятно, он не приедет на церемонию. Мне кажется, Криштиану недоволен, что не попал в список претендентов», – считает Гарсия.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в 21:00 по киевскому времени. Главным фаворитом на получение престижной награды считается футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор.