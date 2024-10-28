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28 октября 2024, 14:09 |
578
0

Роналду не собирается голосовать за победителя ЗМ. Дело в обиде?

Руководитель «Золотого мяча» разочарован решением португальца

28 октября 2024, 14:09 |
578
0
Роналду не собирается голосовать за победителя ЗМ. Дело в обиде?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Руководитель «Золотого мяча» Винсент Гарсия рассказал, что футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил не голосовать за победителя этого года:

«Победители этой награды имеют право приезжать на все церемонии вручения, но некоторые не хотят к нам приходить. Они расстроены нашими решениями.

К сожалению, Роналду отказался выбирать победителя в этом году и, вероятно, он не приедет на церемонию. Мне кажется, Криштиану недоволен, что не попал в список претендентов», – считает Гарсия.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в 21:00 по киевскому времени. Главным фаворитом на получение престижной награды считается футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор.

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Микола Титюк Источник: Goal.com
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