Роналду не собирается голосовать за победителя ЗМ. Дело в обиде?
Руководитель «Золотого мяча» разочарован решением португальца
Руководитель «Золотого мяча» Винсент Гарсия рассказал, что футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил не голосовать за победителя этого года:
«Победители этой награды имеют право приезжать на все церемонии вручения, но некоторые не хотят к нам приходить. Они расстроены нашими решениями.
К сожалению, Роналду отказался выбирать победителя в этом году и, вероятно, он не приедет на церемонию. Мне кажется, Криштиану недоволен, что не попал в список претендентов», – считает Гарсия.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в 21:00 по киевскому времени. Главным фаворитом на получение престижной награды считается футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор.
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