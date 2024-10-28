Церемонию можно не проводить? Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч

Сегодня, 28 октября, в Театре Шатле (Париж, Франция) состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 и других престижных наград от France Football.

Букмекеры обновили коэффициенты на самую престижную индивидуальную награду. Главным фаворитом на Золотой мяч является лидер «Реала» Винисиус Жуниор, коэффициент на которого составляет всего 1,05. Далее в списке идет лучший игрок Евро-2024 Родри – 8.00. На другую звезду «Реала» Джуде Беллингема дают коэффициент 19.00.

На Артема Довбика, который также есть в списке претендентов, букмекеры дали коэффициент 501.00.

Ранее Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч.