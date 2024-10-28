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28 октября 2024, 01:14 |
59
0

Церемонию можно не проводить? Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч

Главным фаворитом на награду является Винисиус Жуниор

28 октября 2024, 01:14 |
59
0
Церемонию можно не проводить? Букмекеры назвали фаворита на Золотой мяч
Золотой мяч

Сегодня, 28 октября, в Театре Шатле (Париж, Франция) состоится церемония вручения Золотого мяча 2024 и других престижных наград от France Football.

Букмекеры обновили коэффициенты на самую престижную индивидуальную награду. Главным фаворитом на Золотой мяч является лидер «Реала» Винисиус Жуниор, коэффициент на которого составляет всего 1,05. Далее в списке идет лучший игрок Евро-2024 Родри – 8.00. На другую звезду «Реала» Джуде Беллингема дают коэффициент 19.00.

На Артема Довбика, который также есть в списке претендентов, букмекеры дали коэффициент 501.00.

Ранее Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч.

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Золотой мяч France Football Артем Довбик Родри Винисиус Жуниор котировки букмекеров Джуд Беллингем
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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