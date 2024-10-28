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Испания
28 октября 2024, 13:53 |
884
3

Тренеру Реала не понравилось бурное празднование гола Барселоны

Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик повздорили во время матча Ла Лиги

28 октября 2024, 13:53 |
884
3
Тренеру Реала не понравилось бурное празднование гола Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повздорил с тренерским штабом «Барселоны» во время матча Ла Лиги.

Когда каталонский клуб забил четвертый мяч, разозленный Карло подошел к Хансу-Дитеру Флику и начал возмущаться. После матча журналисты спросили о причине гнева:

«Что у нас случилось с Фликом? С ним у меня нет проблем. Но его помощник слишком бурно праздновал, когда нам забили четвертый мяч. Я сказал об этом Флику и он со мной согласился», – сообщил Анчелотти.

Эту версию подтвердил и тренер «Барселоны»:

«Мы говорили с Карло. Ему не понравилось, что мы слишком активно вели себя во время празднования гола. Мы разобрались с ним в этом вопросе. Все нормально», – рассказал Флик.

Матч «Реал» – «Барселона» состоялся 26 октября и закончился разгромной победой гостей со счетом 4:0. После этого матча каталонский клуб укрепил свое лидерство в турнирной таблице – 30 очков и +6 преимущества над вторым местом, которое занимает как раз «Реал» (24 балла).

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Ханс-Дитер Флик Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Serhii P.
А папа Карло не ох#в, щоб кидати пред'яви каталонцям за надмірну емоційність у святкуванні голів? Я б на місці Фліка послав би його нах#й
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+1
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Falko
Так і де ж вони із Фліком посварилися? "Я йому сказав, він погодився. Ми розібралися."
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0
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