Тренеру Реала не понравилось бурное празднование гола Барселоны

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повздорил с тренерским штабом «Барселоны» во время матча Ла Лиги.

Когда каталонский клуб забил четвертый мяч, разозленный Карло подошел к Хансу-Дитеру Флику и начал возмущаться. После матча журналисты спросили о причине гнева:

«Что у нас случилось с Фликом? С ним у меня нет проблем. Но его помощник слишком бурно праздновал, когда нам забили четвертый мяч. Я сказал об этом Флику и он со мной согласился», – сообщил Анчелотти.

Эту версию подтвердил и тренер «Барселоны»:

«Мы говорили с Карло. Ему не понравилось, что мы слишком активно вели себя во время празднования гола. Мы разобрались с ним в этом вопросе. Все нормально», – рассказал Флик.

Матч «Реал» – «Барселона» состоялся 26 октября и закончился разгромной победой гостей со счетом 4:0. После этого матча каталонский клуб укрепил свое лидерство в турнирной таблице – 30 очков и +6 преимущества над вторым местом, которое занимает как раз «Реал» (24 балла).