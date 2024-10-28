Тренеру Реала не понравилось бурное празднование гола Барселоны
Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик повздорили во время матча Ла Лиги
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти повздорил с тренерским штабом «Барселоны» во время матча Ла Лиги.
Когда каталонский клуб забил четвертый мяч, разозленный Карло подошел к Хансу-Дитеру Флику и начал возмущаться. После матча журналисты спросили о причине гнева:
«Что у нас случилось с Фликом? С ним у меня нет проблем. Но его помощник слишком бурно праздновал, когда нам забили четвертый мяч. Я сказал об этом Флику и он со мной согласился», – сообщил Анчелотти.
Эту версию подтвердил и тренер «Барселоны»:
«Мы говорили с Карло. Ему не понравилось, что мы слишком активно вели себя во время празднования гола. Мы разобрались с ним в этом вопросе. Все нормально», – рассказал Флик.
Матч «Реал» – «Барселона» состоялся 26 октября и закончился разгромной победой гостей со счетом 4:0. После этого матча каталонский клуб укрепил свое лидерство в турнирной таблице – 30 очков и +6 преимущества над вторым местом, которое занимает как раз «Реал» (24 балла).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Римляне уступили фиалкам со счетом 1:5 в 9-м туре Серии А
Сегодня познакомимся ближе с Мариной Луценко – женой польского голкипера Барселоны