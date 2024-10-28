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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
27.10.2024 16:00 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Англия
28 октября 2024, 12:42 | Обновлено 28 октября 2024, 13:19
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0

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:0. Дерби за орлами. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ

28 октября 2024, 12:42 | Обновлено 28 октября 2024, 13:19
70
0
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:0. Дерби за орлами. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоялись заключительные матчи 9-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби сошлись «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Поединок прошел на арене «Селлхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Орлы еще в первом тайме открыли счет на табло, а вот шпоры на протяжении всего матча так и не сумели ответить противнику. Как итог, «Кристал Пэлас» переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

АПЛ. 9-й тур. 27 октября.

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 1:0

Гол: Матета, 31

Видеообзор матча:

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Кристал Пэлас Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас - Тоттенхэм видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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