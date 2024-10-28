Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:0. Дерби за орлами. Видео голов и обзор

28 октября состоялись заключительные матчи 9-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби сошлись «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Поединок прошел на арене «Селлхерст Парк».

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Орлы еще в первом тайме открыли счет на табло, а вот шпоры на протяжении всего матча так и не сумели ответить противнику. Как итог, «Кристал Пэлас» переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

АПЛ. 9-й тур. 27 октября.

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 1:0

Гол: Матета, 31

Видеообзор матча: