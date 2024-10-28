Голкипер Оболони назвал причину поражения в последнем матче УПЛ

Вратарь «Оболони» Александр Рыбка прокомментировал гостевое поражение в матче против «Карпат» (0:1).

«Давно не играл. Тренерский штаб доверил мне место в воротах. К сожалению, пропустили один гол. Один удар в створ и один гол. Не знаю. Надо посмотреть момент. Трудно мне было что-то сделать, чтоб выручить команду.

Не будем все переводить на неудачу. Я думаю и тренер сказал, что мы в первом тайме не выполнили план на игру. Во втором тайме уже чуть-чуть перестроились и начали появляться моменты у чужих ворот. К сожалению, как бы все делается правильно. Отношение к нашему делу верное. Мяч в чужие ворота не попадает.

Хотелось, чтобы ребята не расстраивались. Бывают такие моменты, когда мяч в ворота не попадает, руки опускают. Думаю, что этого не нужно делать. Нужно двигаться до конца. Тренер нам в раздевалке сказал, что в нас верит. Верит в нас и руководство команды, и президент. Я думаю, что все будет хорошо при должной работе. Мы выберемся из этой ситуации и будем двигаться дальше», – ответил Рыбка.