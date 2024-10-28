Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Оболони назвал причину поражения в последнем матче УПЛ
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 13:01 | Обновлено 28 октября 2024, 13:22
132
0

Голкипер Оболони назвал причину поражения в последнем матче УПЛ

Александр Рыбка высказался о потере очков в матче с «Карпатами»

28 октября 2024, 13:01 | Обновлено 28 октября 2024, 13:22
132
0
Голкипер Оболони назвал причину поражения в последнем матче УПЛ
ФК Оболонь. Александр Рыбка

Вратарь «Оболони» Александр Рыбка прокомментировал гостевое поражение в матче против «Карпат» (0:1).

«Давно не играл. Тренерский штаб доверил мне место в воротах. К сожалению, пропустили один гол. Один удар в створ и один гол. Не знаю. Надо посмотреть момент. Трудно мне было что-то сделать, чтоб выручить команду.

Не будем все переводить на неудачу. Я думаю и тренер сказал, что мы в первом тайме не выполнили план на игру. Во втором тайме уже чуть-чуть перестроились и начали появляться моменты у чужих ворот. К сожалению, как бы все делается правильно. Отношение к нашему делу верное. Мяч в чужие ворота не попадает.

Хотелось, чтобы ребята не расстраивались. Бывают такие моменты, когда мяч в ворота не попадает, руки опускают. Думаю, что этого не нужно делать. Нужно двигаться до конца. Тренер нам в раздевалке сказал, что в нас верит. Верит в нас и руководство команды, и президент. Я думаю, что все будет хорошо при должной работе. Мы выберемся из этой ситуации и будем двигаться дальше», – ответил Рыбка.

По теме:
Суркис оценил результаты Динамо в Лиге Европы. Что сказал?
Игорь СУРКИС: «Во втором тайме Шахтер забил нелогичный гол»
Шахтер заработал 12-ю красную карточку в поединках с Динамо в УПЛ
Александр Рыбка Оболонь Киев Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты - Оболонь
Андрій Вітренко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
Футбол | 28 октября 2024, 10:39 8
«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером

Украинский хавбек «Динамо» порезал плечо стеклянной дверью

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
Футбол | 28 октября 2024, 05:05 8
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос

Сегодня познакомимся ближе с Мариной Луценко – женой польского голкипера Барселоны

Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Бокс | 28.10.2024, 00:01
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Футбол | 27.10.2024, 19:54
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
ФОТО. Усик собрался в Ньюкасл? Боксер заинтриговал английских фанатов
Бокс | 28.10.2024, 13:26
ФОТО. Усик собрался в Ньюкасл? Боксер заинтриговал английских фанатов
ФОТО. Усик собрался в Ньюкасл? Боксер заинтриговал английских фанатов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 12
Футбол
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
26.10.2024, 11:23 59
Футбол
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 5
Футбол
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 12
Футбол
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 2
Бокс
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем