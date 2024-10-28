«Думаю, что так и было». Бондаренко оценил матч с Динамо в УПЛ

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от ничьей с «Динамо» (1:1) в 11-м туре УПЛ.

«[Тренер] сказал, что очень гордится нашим первым таймом и первыми 15 минутами второго тайма до удаления, нашим качеством игры, какие мы создавали моменты, как мы доминировали. Понятно, что после красной карточки пришлось защищаться. Обидно, что не удержали победу, потому что это было для нас очень важно, но это футбол.

Удаление Крыськива? Нет, еще не просматривали. Но если арбитр так уверенно показал, поэтому я думаю, что так и было.

На украинское Классическое всегда хватает эмоций, потому что играют лучшие футболисты Украины и очень интересно всегда играть с «Динамо». С турнирной точки зрения это было интересно и вообще. Градус игры всегда в таких матчах высокий, поэтому дополнительной мотивации нам на это не надо.

Минус шесть от «Динамо»? Не хочется забегать вперед, потому что чемпионат, если грубо говоря, только начинается. Еще очень-очень много времени, очень много матчей, поэтому не хочется давать никаких прогнозов. Весь чемпионат еще впереди», – рассказал Бондаренко.