Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Думаю, что так и было». Бондаренко оценил матч с Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 01:14 | Обновлено 28 октября 2024, 01:22
33
0

«Думаю, что так и было». Бондаренко оценил матч с Динамо в УПЛ

Игрок «Шахтера» – об 1:1 с киевской командой

28 октября 2024, 01:14 | Обновлено 28 октября 2024, 01:22
33
0
«Думаю, что так и было». Бондаренко оценил матч с Динамо в УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от ничьей с «Динамо» (1:1) в 11-м туре УПЛ.

«[Тренер] сказал, что очень гордится нашим первым таймом и первыми 15 минутами второго тайма до удаления, нашим качеством игры, какие мы создавали моменты, как мы доминировали. Понятно, что после красной карточки пришлось защищаться. Обидно, что не удержали победу, потому что это было для нас очень важно, но это футбол.

Удаление Крыськива? Нет, еще не просматривали. Но если арбитр так уверенно показал, поэтому я думаю, что так и было.

На украинское Классическое всегда хватает эмоций, потому что играют лучшие футболисты Украины и очень интересно всегда играть с «Динамо». С турнирной точки зрения это было интересно и вообще. Градус игры всегда в таких матчах высокий, поэтому дополнительной мотивации нам на это не надо.

Минус шесть от «Динамо»? Не хочется забегать вперед, потому что чемпионат, если грубо говоря, только начинается. Еще очень-очень много времени, очень много матчей, поэтому не хочется давать никаких прогнозов. Весь чемпионат еще впереди», – рассказал Бондаренко.

По теме:
БЕЛИК: «У Динамо – сильная команда, давно мы их не побеждали»
РИЗНЫК: «Караваев хорошо пробил. Мяч был неудобным, потому и залетел»
ЭГИНАЛДУ: «Это феноменальный матч. Шахтер не получил того, что заслуживал»
Артем Бондаренко Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Юрій Остроумов Источник: FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пусть уже доказывает». Милевский назвал счет матча Динамо – Шахтер
Футбол | 27 октября 2024, 09:46 3
«Пусть уже доказывает». Милевский назвал счет матча Динамо – Шахтер
«Пусть уже доказывает». Милевский назвал счет матча Динамо – Шахтер

Бывший форвард киевлян верит в победу столичного клуба

Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 октября 2024, 20:32 7
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ 2024/25

С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
Футбол | 27.10.2024, 17:29
С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
ВИДЕО. Футболист Барселоны закурил после Эль Класико
Футбол | 28.10.2024, 00:09
ВИДЕО. Футболист Барселоны закурил после Эль Класико
ВИДЕО. Футболист Барселоны закурил после Эль Класико
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 27.10.2024, 11:11
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 6
Футбол
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
27.10.2024, 07:59 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 15
Бокс
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем