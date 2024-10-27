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  4. РИЗНЫК: «Караваев хорошо пробил. Мяч был неудобным, потому и залетел»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 23:59 | Обновлено 28 октября 2024, 00:09
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0

РИЗНЫК: «Караваев хорошо пробил. Мяч был неудобным, потому и залетел»

Голкипер «Шахтера» рассказал о матче 11-го тура УПЛ против «Динамо»

27 октября 2024, 23:59 | Обновлено 28 октября 2024, 00:09
201
0
РИЗНЫК: «Караваев хорошо пробил. Мяч был неудобным, потому и залетел»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык дал комментарий после матча 11-го тура УПЛ против «Динамо» (1:1)

– Дмитрий, начнем с пропущенного гола, который свел поединок к ничьей. Насколько сложным был мяч Александра Караваева?

– Конечно, команда в конце несколько подсела, пытаясь удержать результат. Так сложилось, что Караваев хорошо пробил, мяч был неудобным, потому и залетел.

– Заметно, что команда немного подсела и ей было тяжело после того, как осталась в меньшинстве.

– Когда играешь в меньшинстве почти полчаса, это обязательно сказывается. Пытались удержать результат, но не получилось.

– Было видно, каким расстроенным покидал стадион Дмитрий Крыськив. Как-то его поддерживали, ведь это такой необязательный фол в центре поля?

– Никто даже не сказал ему плохого слова. Это футбол и ошибки, на которых он будет учиться и становиться лучше. Полагаю, это нормальные вещи в футболе.

– Очень эмоционально праздновали гол, который записали на Бондаренко. Примечательно было, что для «Шахтера» он очень важен.

– Мы пытались выходить и играть только на победу, как в каждом матче, ведь у нас очень много очков разрыва – уже 6. Это был очень важный гол, тем более в дерби. Если бы удержали счет, было бы немного лучше.

– Были ли мнения, что этот поединок может оказаться определяющим в контексте итога этого чемпионата?

– Нет! Были и худшие ситуации с баллами, так что считаю, что вся борьба впереди.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Дмитрий Ризнык Александр Караваев
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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