ЭГИНАЛДУ: «Это феноменальный матч. Шахтер не получил того, что заслуживал»
Бразильский полузащитник «Шахтера» прокомментировал ничью с «Динамо»
Полузащитник «Шахтера» Эгиналду прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в 11-м туре УПЛ.
– Эгиналду, «Шахтеру» не удалось удержать победный результат. Вы уже побывали в раздевалке и расскажите, какое настроение и какие эмоции у команды?
– Конечно, нам досадно, что не сумели завершить этот матч победой. Мы провели, по-моему, феноменальный поединок и действовали очень качественно в организации моментов и построении игры. Однако, к сожалению, такое происходит в футболе, ты не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.
– Собственно, вы присоединились к забитому мячу. Разобрались ли, кто в конце концов отличился?
– Все наши голы – это всегда работа всего коллектива, и мы работаем командно, поэтому сегодняшний гол не исключение.
– Насколько сложно было играть после удаления?
– Играть в меньшинстве всегда очень сложно, и это сказалось на рисунке нашей игры. Как уже отмечал, мы доминировали и демонстрировали хороший атакующий футбол, однако, к сожалению, играть вдесятером сложно, тем более против такого оппонента, как «Динамо».
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