Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭГИНАЛДУ: «Это феноменальный матч. Шахтер не получил того, что заслуживал»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 23:43 | Обновлено 27 октября 2024, 23:51
189
1

ЭГИНАЛДУ: «Это феноменальный матч. Шахтер не получил того, что заслуживал»

Бразильский полузащитник «Шахтера» прокомментировал ничью с «Динамо»

27 октября 2024, 23:43 | Обновлено 27 октября 2024, 23:51
189
1
ЭГИНАЛДУ: «Это феноменальный матч. Шахтер не получил того, что заслуживал»
ФК Шахтер. Эгиналду

Полузащитник «Шахтера» Эгиналду прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в 11-м туре УПЛ.

– Эгиналду, «Шахтеру» не удалось удержать победный результат. Вы уже побывали в раздевалке и расскажите, какое настроение и какие эмоции у команды?

– Конечно, нам досадно, что не сумели завершить этот матч победой. Мы провели, по-моему, феноменальный поединок и действовали очень качественно в организации моментов и построении игры. Однако, к сожалению, такое происходит в футболе, ты не всегда получаешь то, чего заслуживаешь.

– Собственно, вы присоединились к забитому мячу. Разобрались ли, кто в конце концов отличился?

– Все наши голы – это всегда работа всего коллектива, и мы работаем командно, поэтому сегодняшний гол не исключение.

– Насколько сложно было играть после удаления?

– Играть в меньшинстве всегда очень сложно, и это сказалось на рисунке нашей игры. Как уже отмечал, мы доминировали и демонстрировали хороший атакующий футбол, однако, к сожалению, играть вдесятером сложно, тем более против такого оппонента, как «Динамо».

По теме:
«Думаю, что так и было». Бондаренко оценил матч с Динамо в УПЛ
БЕЛИК: «У Динамо – сильная команда, давно мы их не побеждали»
РИЗНЫК: «Караваев хорошо пробил. Мяч был неудобным, потому и залетел»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Эгиналду
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять самых странных подписаний Шахтера последних двух лет
Футбол | 27 октября 2024, 09:00 33
Пять самых странных подписаний Шахтера последних двух лет
Пять самых странных подписаний Шахтера последних двух лет

К ряду входящих трансферов «горняков» вопросов не меньше, чем это было к их извечным оппонентам

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 27 октября 2024, 11:11 10
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27.10.2024, 07:33
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Итоги дня Ла Лиги. Бетис ошарашил Атлетико, Осасуна одолела Реал Сосьедад
Футбол | 28.10.2024, 00:40
Итоги дня Ла Лиги. Бетис ошарашил Атлетико, Осасуна одолела Реал Сосьедад
Итоги дня Ла Лиги. Бетис ошарашил Атлетико, Осасуна одолела Реал Сосьедад
С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
Футбол | 27.10.2024, 17:29
С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
С Максимовым не соскучимся. Ворскла сыграла в боевую ничью против Вереса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shvachko
Феномінальний матч??? Куди там Реал - Барса, чи Арсенал - Ліверпуль, то таке: отстой...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 6
Футбол
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
26.10.2024, 20:06
Бокс
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 3
Футбол
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 5
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем