Молодежные турниры27 октября 2024, 22:59 | Обновлено 27 октября 2024, 23:44
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Шахтер против Динамо. Как выглядит турнирная таблиця чемпионата Украины U19
Единственный гол в матче забил хавбек горняков Виктор Цуканов на 52-й минуте.
27 октября 2024, 22:59 | Обновлено 27 октября 2024, 23:44
363
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В матче 11-го тура чемпионата Украины U-19 донецкий «Шахтер» в гостях обыграл киевское «Динамо» (1:0).
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Единственный гол в матче забил полузащитник горняков Виктор Цуканов на 48-й минуте.
«Шахтер» U-19 набрал 31 очко и стал лидером турнира, у «Динамо» осталось 28 пунктов.
Чемпионат Украины U-19. 11-й тур, 27 октября
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 0:1
Гол: Виктор Цуканов, 48
Турнирная таблица
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