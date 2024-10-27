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27 октября 2024, 22:59 | Обновлено 27 октября 2024, 23:44
363
0

Шахтер против Динамо. Как выглядит турнирная таблиця чемпионата Украины U19

Единственный гол в матче забил хавбек горняков Виктор Цуканов на 52-й минуте.

27 октября 2024, 22:59 | Обновлено 27 октября 2024, 23:44
363
0
Шахтер против Динамо. Как выглядит турнирная таблиця чемпионата Украины U19
ФК Динамо

В матче 11-го тура чемпионата Украины U-19 донецкий «Шахтер» в гостях обыграл киевское «Динамо» (1:0).

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Единственный гол в матче забил полузащитник горняков Виктор Цуканов на 48-й минуте.

«Шахтер» U-19 набрал 31 очко и стал лидером турнира, у «Динамо» осталось 28 пунктов.

Чемпионат Украины U-19. 11-й тур, 27 октября

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 0:1

Гол: Виктор Цуканов, 48

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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