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  4. Хет-трик Актюркоглу, как сыграл Трубин? Бенфика отгрузила сопернику 5 мячей
Чемпионат Португалии
Бенфика
27.10.2024 20:00 – FT 5 : 0
Риу Аве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
27 октября 2024, 22:28 | Обновлено 27 октября 2024, 23:41
465
0

Хет-трик Актюркоглу, как сыграл Трубин? Бенфика отгрузила сопернику 5 мячей

Орлы разгромили Риу Аве в 9-м туре чемпионата Португалии, Анатолий сохранил ворота сухими

27 октября 2024, 22:28 | Обновлено 27 октября 2024, 23:41
465
0
Хет-трик Актюркоглу, как сыграл Трубин? Бенфика отгрузила сопернику 5 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Риу Аве.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу орлов.

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Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, сохранив ворота сухими. Правда, ни одного удара в створ от гостей не было.

Хет-триком в первом тайме отметился Керем Актюркоглу. Еще по одному мячу забили Андреас Шельдеруп и Зеки Амдуни.

После 9 туров Бенфика занимает 3-е место в таблице национального первенства с 19 очками. У Риу Аве 8 пунктов и 13-я позиция.

Чемпионат Португалии. 9-й тур, 27 октября

Бенфика – Риу Аве – 5:0

Голы: Актюркоглу, 12, 16, 45+2, Шельдеруп, 79, Амдуни, 81

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Риу Аве Зеки Амдуни Керем Актюркоглу хет-трик Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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