Хет-трик Актюркоглу, как сыграл Трубин? Бенфика отгрузила сопернику 5 мячей
Орлы разгромили Риу Аве в 9-м туре чемпионата Португалии, Анатолий сохранил ворота сухими
27 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Риу Аве.
Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу орлов.
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Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, сохранив ворота сухими. Правда, ни одного удара в створ от гостей не было.
Хет-триком в первом тайме отметился Керем Актюркоглу. Еще по одному мячу забили Андреас Шельдеруп и Зеки Амдуни.
После 9 туров Бенфика занимает 3-е место в таблице национального первенства с 19 очками. У Риу Аве 8 пунктов и 13-я позиция.
Чемпионат Португалии. 9-й тур, 27 октября
Бенфика – Риу Аве – 5:0
Голы: Актюркоглу, 12, 16, 45+2, Шельдеруп, 79, Амдуни, 81
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