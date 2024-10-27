Как Динамо вырвало ничью у Шахтера и осталось на +6. Ключевая статистика

В ключевом матче 11-го тура УПЛ киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» разошлись ничьей – 1:1. Напряжение на стадионе имени Валерия Лобановского чувствовалось с первых минут, когда команды вступили в жесткое противостояние. Болельщики стали свидетелями многочисленных нарушений и предупреждений, а «Динамо» смогло вырвать ничью на последних минутах, сохранив лидерство с преимуществом в шесть очков над своим главным соперником.

Ключевые моменты матча

– Артем Бондаренко открыл счет на 48-й минуте, удачно сыграв на добивании после углового.

– На 60-й минуте Дмитрий Крыськив оставил «Шахтер» в меньшинстве, получив красную карточку за грубый фол на Биловаре в центре поля.

– Александр Караваев сравнял счет на 87-й минуте, замкнув подачу Владислава Дубинчака с левого фланга.

Статистика матча

Игра отличилась интенсивностью и равенством, а также жесткой борьбой на поле:

Владение мячом : 51% («Динамо») – 49% («Шахтер»)

: 51% («Динамо») – 49% («Шахтер») Удары : 14 («Динамо») – 17 («Шахтер»)

: 14 («Динамо») – 17 («Шахтер») Удары в створ : 3 («Динамо») – 5 («Шахтер»)

: 3 («Динамо») – 5 («Шахтер») Заблокированные удары : 3 («Динамо») – 4 («Шахтер»)

: 3 («Динамо») – 4 («Шахтер») Угловые : 6 – 6

: 6 – 6 Офсайды : 1 – 0

: 1 – 0 Подкаты : 6 («Динамо») – 3 («Шахтер»)

: 6 («Динамо») – 3 («Шахтер») Нарушения : 9 – 10

: 9 – 10 Желтые карточки : 1 – 3

: 1 – 3 Красные карточки: 0 –1

Ничья в этом напряженном поединке лишь подчеркнула ожесточенную борьбу между двумя грандами украинского футбола. Игра отличалась не только острыми моментами, но и большим количеством нарушений - в сумме 19, что отражает высокий уровень напряжения на поле. Этот результат позволил «Динамо» укрепить свое преимущество