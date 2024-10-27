Как Динамо вырвало ничью у Шахтера и осталось на +6. Ключевая статистика
Статистика и ключевые моменты украинского дерби
В ключевом матче 11-го тура УПЛ киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» разошлись ничьей – 1:1. Напряжение на стадионе имени Валерия Лобановского чувствовалось с первых минут, когда команды вступили в жесткое противостояние. Болельщики стали свидетелями многочисленных нарушений и предупреждений, а «Динамо» смогло вырвать ничью на последних минутах, сохранив лидерство с преимуществом в шесть очков над своим главным соперником.
Ключевые моменты матча
– Артем Бондаренко открыл счет на 48-й минуте, удачно сыграв на добивании после углового.
– На 60-й минуте Дмитрий Крыськив оставил «Шахтер» в меньшинстве, получив красную карточку за грубый фол на Биловаре в центре поля.
– Александр Караваев сравнял счет на 87-й минуте, замкнув подачу Владислава Дубинчака с левого фланга.
Статистика матча
Игра отличилась интенсивностью и равенством, а также жесткой борьбой на поле:
- Владение мячом: 51% («Динамо») – 49% («Шахтер»)
- Удары: 14 («Динамо») – 17 («Шахтер»)
- Удары в створ: 3 («Динамо») – 5 («Шахтер»)
- Заблокированные удары: 3 («Динамо») – 4 («Шахтер»)
- Угловые: 6 – 6
- Офсайды: 1 – 0
- Подкаты: 6 («Динамо») – 3 («Шахтер»)
- Нарушения: 9 – 10
- Желтые карточки: 1 – 3
- Красные карточки: 0 –1
Ничья в этом напряженном поединке лишь подчеркнула ожесточенную борьбу между двумя грандами украинского футбола. Игра отличалась не только острыми моментами, но и большим количеством нарушений - в сумме 19, что отражает высокий уровень напряжения на поле. Этот результат позволил «Динамо» укрепить свое преимущество
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