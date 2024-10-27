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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 21:39 | Обновлено 27 октября 2024, 22:00
468
1

Как Динамо вырвало ничью у Шахтера и осталось на +6. Ключевая статистика

Статистика и ключевые моменты украинского дерби

27 октября 2024, 21:39 | Обновлено 27 октября 2024, 22:00
468
1
Как Динамо вырвало ничью у Шахтера и осталось на +6. Ключевая статистика
Upl ua. Динамо - Шахтер

В ключевом матче 11-го тура УПЛ киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» разошлись ничьей – 1:1. Напряжение на стадионе имени Валерия Лобановского чувствовалось с первых минут, когда команды вступили в жесткое противостояние. Болельщики стали свидетелями многочисленных нарушений и предупреждений, а «Динамо» смогло вырвать ничью на последних минутах, сохранив лидерство с преимуществом в шесть очков над своим главным соперником.

Ключевые моменты матча

– Артем Бондаренко открыл счет на 48-й минуте, удачно сыграв на добивании после углового.

– На 60-й минуте Дмитрий Крыськив оставил «Шахтер» в меньшинстве, получив красную карточку за грубый фол на Биловаре в центре поля.

– Александр Караваев сравнял счет на 87-й минуте, замкнув подачу Владислава Дубинчака с левого фланга.

Статистика матча

Игра отличилась интенсивностью и равенством, а также жесткой борьбой на поле:

  • Владение мячом: 51% («Динамо») – 49% («Шахтер»)
  • Удары: 14 («Динамо») – 17 («Шахтер»)
  • Удары в створ: 3 («Динамо») – 5 («Шахтер»)
  • Заблокированные удары: 3 («Динамо») – 4 («Шахтер»)
  • Угловые: 6 – 6
  • Офсайды: 1 – 0
  • Подкаты: 6 («Динамо») – 3 («Шахтер»)
  • Нарушения: 9 – 10
  • Желтые карточки: 1 – 3
  • Красные карточки: 0 –1

Ничья в этом напряженном поединке лишь подчеркнула ожесточенную борьбу между двумя грандами украинского футбола. Игра отличалась не только острыми моментами, но и большим количеством нарушений - в сумме 19, что отражает высокий уровень напряжения на поле. Этот результат позволил «Динамо» укрепить свое преимущество

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Марк Кужим Источник
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Saar
Не відірвалось на +6, а залишилось на +6.
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