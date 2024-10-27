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  4. Владислав ДУБИНЧАК: «Ничья – это для нас положительный результат»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 21:14 | Обновлено 27 октября 2024, 22:04
439
1

Владислав ДУБИНЧАК: «Ничья – это для нас положительный результат»

Защитник «Динамо» подвел итоги игры с «Шахтером»

27 октября 2024, 21:14 | Обновлено 27 октября 2024, 22:04
439
1
Владислав ДУБИНЧАК: «Ничья – это для нас положительный результат»
Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Левый защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак прокомментировал ничью в матче 11 тура УПЛ против «Шахтера» (1:1). В этой игре Дубинчак отличился голевой передачей.

- Если брать по первому тайму, то нам все тяжеловато давалось. Плюс сказалась травма Попова. Во втором тайме, особенно после красной карточки у «Шахтера», мы обязаны были дожимать их, но уже как есть. Ничья сейчас для нас также является положительным результатом, исходя из турнирной таблицы.

- В первом тайме было заметно, что «Шахтер» заметно больше атакует, вы же фактически отсиживались на своей половине поля. Это стало неожиданностью для вас или были готовы к такому развитию событий?

- Мы были готовы, учитывая, что у них было на два дня отдыха больше по сравнению с нами, поэтому они были более свежими, а мы – немного уставшими. Плюс им сейчас нужно больше было побеждать, поэтому так игра и складывалась.

- То, что у вас было на два дня отдыха меньше, повлияло на игру?

- Конечно. Мы только вчера приехали в Киев, сразу отправились на базу на заезд. Вечером имели тренировки – то есть имели всего несколько часов на отдых.

- В общем, каковы впечатления от атмосферы на трибунах? Чувствовали, что это настоящее Классическое?

- Да. Через несколько дней чувствовалось, что это Классическое, подлинное дерби. Все ожидали, был ажиотаж вокруг поединка. Сегодня атмосфера была классной.

- Какие наставления тренера были в перерыве, поскольку во втором тайме вы начали играть интенсивнее? И насколько упростила задачу красная карточка у соперника?

- Наставления были – продолжать играть, найти свой момент, забить гол и одержать победу. Но игра сложилась так, что мы в начале второго тайма пропустили. Затем красная карточка, после которой, конечно, стало легче, поскольку они отошли назад, полностью отдали нам инициативу. Поэтому мы смогли проявить себя больше и лучше, чем это было в первом тайме.

- Ничья – это больше положительный результат для вас?

- Так как развивались события на поле, то я считаю, что это положительный результат для нас, – сказал Дубинчак.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Владислав Дубинчак
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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antt
Могли б хоч проти Роми також в нічию зіграти. А то вийшли в такому складі ніби з Щахтарем лише на три пункти мали зіграти. І це ще початок в принципі чемпіонату упл. Хоча може ця задумка і допомогла хоч нічию тут досягти.
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