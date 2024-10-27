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  4. Сыграет ли Довбик? Юрич назвал стартовый состав Ромы на матч с Фиорентиной
Италия
27 октября 2024, 20:57 |
1660
1

Сыграет ли Довбик? Юрич назвал стартовый состав Ромы на матч с Фиорентиной

Поединок 9-го тура Серии А 2024/25 начнется 27 октября в 21:45 по Киеву

27 октября 2024, 20:57 |
1660
1
Сыграет ли Довбик? Юрич назвал стартовый состав Ромы на матч с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27 октября состоится матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле с первых минут

В Live-таблице чемпионата Италии Фиорентина с 13 очками занимает 9-е место. У Ромы 10 пунктов и 11-я строчка.

Стартовые составы на матч Фиорентина – Рома:

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Артем Довбик стартовые составы Рома Рим Фиорентина Фиорентина - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Тут цікаве протистояння Довбика і де Хеа. Чи пропустить іспанець від нашого володаря пічічі. Бо у ворота Динамо чужий пенальті Довбик реалізував, а як буде тут. І взагалі побачивши склад подумав чи це той самий de Gea. Хоча якщо це воротар то сумнівіі було мало.
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