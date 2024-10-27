Сыграет ли Довбик? Юрич назвал стартовый состав Ромы на матч с Фиорентиной
Поединок 9-го тура Серии А 2024/25 начнется 27 октября в 21:45 по Киеву
27 октября состоится матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.
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Поединок пройдет на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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В Live-таблице чемпионата Италии Фиорентина с 13 очками занимает 9-е место. У Ромы 10 пунктов и 11-я строчка.
Стартовые составы на матч Фиорентина – Рома:
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