Сыграет ли Довбик? Юрич назвал стартовый состав Ромы на матч с Фиорентиной

27 октября состоится матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

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Поединок пройдет на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле с первых минут

В Live-таблице чемпионата Италии Фиорентина с 13 очками занимает 9-е место. У Ромы 10 пунктов и 11-я строчка.

Стартовые составы на матч Фиорентина – Рома: