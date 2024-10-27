VAR отобрал победу. Унион поднялся в зону ЛЧ после матча с Айнтрахтом

Это однозначно была игра 8-го тура немецкой Бундеслиги. Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы и борются за еврокубки.

В первом тайме «Айнтрахт» вышел вперед уже на 14-й минуте. Элли Скири отдал пас Марио Гетце, и тот не промахнулся - 0:1.

Игроки «Униона» начали активно атаковать соперника только во втором тайме. На 66-й минуте Бенедикт Голлербах сравнял счет - 1:1.

Впоследствии Артур Теат оставил «Айнтрахт» в меньшинстве, что дало хозяевам шанс вырвать победу.

На 90+1-й минуте Тим Скарке забил победный гол для «Униона», но арбитры VAR вмешались в момент. Оказалось, что игрок находился в офсайде, поэтому гол был отменен.

Бундеслига. 8-й тур. 27 октября.

«Унион Берлин» – «Айнтрахт» – 1:1

Голы: Голлербах, 66 - Гетце, 14

Удаление: Теат, 77