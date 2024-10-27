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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 19:29 | Обновлено 27 октября 2024, 19:30
2602
2

ВИДЕО. Жесткий подкат. Крыськив получил красную в матче Динамо – Шахтер

Дмитрий неудачно совершил подкат против Кристиана Биловара на 60-й минуте

27 октября 2024, 19:29 | Обновлено 27 октября 2024, 19:30
2602
2
ВИДЕО. Жесткий подкат. Крыськив получил красную в матче Динамо – Шахтер

27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 60-й минуте горняки остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Дмитрий Крыськив.

Хавбек донецкого клуба жестко сыграл в подкате против Кристиана Биловара. Главный арбитр Николай Балакин без раздумий удалил Крыськива.

Шахтер вышел вперед в игре с Динамо на 48-й минуте после гола Артема Бондаренко.

❗️ ВИДЕО. Жесткий подкат. Крыськив получил красную в матче Динамо – Шахтер

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удаление (красная карточка) Дмитрий Крыськив Кристиан Биловар видео Николай Балакин Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Криськів підвів команду,  хоча причини збивати небуло. Козел.
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