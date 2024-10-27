ВИДЕО. Жесткий подкат. Крыськив получил красную в матче Динамо – Шахтер
Дмитрий неудачно совершил подкат против Кристиана Биловара на 60-й минуте
27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.
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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 60-й минуте горняки остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Дмитрий Крыськив.
Хавбек донецкого клуба жестко сыграл в подкате против Кристиана Биловара. Главный арбитр Николай Балакин без раздумий удалил Крыськива.
Шахтер вышел вперед в игре с Динамо на 48-й минуте после гола Артема Бондаренко.
❗️ ВИДЕО. Жесткий подкат. Крыськив получил красную в матче Динамо – Шахтер
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