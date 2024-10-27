27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 60-й минуте горняки остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Дмитрий Крыськив.

Хавбек донецкого клуба жестко сыграл в подкате против Кристиана Биловара. Главный арбитр Николай Балакин без раздумий удалил Крыськива.

Шахтер вышел вперед в игре с Динамо на 48-й минуте после гола Артема Бондаренко.

❗️ ВИДЕО. Жесткий подкат. Крыськив получил красную в матче Динамо – Шахтер