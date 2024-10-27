ВИДЕО. Так а кто забил? Шахтер затолкал мяч в ворота Динамо и вышел вперед
Артем Бондаренко вывел горняков вперед на 49-й минуте поединка 11-го тура УПЛ
27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.
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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 49-й минуте горняки вышли вперед после того, как затолкали мяч в ворота киевлян.
При просмотре не сразу было понятно, кто забил. Автором гола стал Артем Бондаренко.
❗️ ВИДЕО. Так а кто забил? Шахтер затолкал мяч в ворота Динамо и вышел вперед
ГОЛ! 0:1 Бондареко, 49 мин.
⚽️ АРТЕМ БОНДАРЕНКО 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 27, 2024
🧡 Відкриваємо рахунок в українському класико! 👏🏻#Shakhtar #ДинамоШахтар pic.twitter.com/WLz4cHVUmQ
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