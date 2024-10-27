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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 19:15 | Обновлено 27 октября 2024, 19:59
1331
1

ВИДЕО. Так а кто забил? Шахтер затолкал мяч в ворота Динамо и вышел вперед

Артем Бондаренко вывел горняков вперед на 49-й минуте поединка 11-го тура УПЛ

27 октября 2024, 19:15 | Обновлено 27 октября 2024, 19:59
1331
1
ВИДЕО. Так а кто забил? Шахтер затолкал мяч в ворота Динамо и вышел вперед

27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 49-й минуте горняки вышли вперед после того, как затолкали мяч в ворота киевлян.

При просмотре не сразу было понятно, кто забил. Автором гола стал Артем Бондаренко.

❗️ ВИДЕО. Так а кто забил? Шахтер затолкал мяч в ворота Динамо и вышел вперед

ГОЛ! 0:1 Бондареко, 49 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Алексей Задоенко
Головне, що хлопці, але, на жаль, спочатку Криськів підвів партнерів, а потім Егіналду не захотів повертатися до оборони, бо ж бразильці не люблять оборонятися. Ось 2 помилки, що призвели до забитого голу ДК Шахтареві 
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