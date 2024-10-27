Лацио дома разгромило Дженоа. Команда Малиновского – в зоне вылета

Пока Руслан Малиновский восстанавливается после травмы, его «Дженоа» уже оказалась в зоне вылета. В матче 9-го тура Серии А «Дженоа» гостила в Риме и играла против «Лацио».

На 21-й минуте Тиджани Нослин открыл счет. Далее «Дженоа» пыталась отыграться, но безрезультатно. «Лацио» закрепил свое преимущество в конце игры: на 86-й минуте Педро сделал счет 2:0, а на 90+4 Матиас Весино довел его до 3:0.

«Парма» на своем поле сыграла вничью с „Эмполи“ - 1:1, а „Монца“ в меньшинстве выстояла против „Венеции“ - 2:2.

Серия А. 9-й тур. 27 октября

«Лацио» – «Дженоа» – 3:0

Голы: Нослин, 21, Педро, 86, Весино, 90+4

«Парма» – «Эмполи» – 1:1

Голы: Чарпентье, 80 - Кулибали, 35

«Монца» – «Венеция» – 2:2

Голы: Кирьякопулос, 23, Джурич, 44 - Эллертссон, 15, Свобода, 39