Украина. Премьер лига27 октября 2024, 18:40 | Обновлено 27 октября 2024, 18:41
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ФОТО. Лидер обороны Динамо травмировался на 16-й минуте матча с Шахтером
Денис Попов потянул заднюю, вместо него вышел Кристиан Биловар
27 октября 2024, 18:40 | Обновлено 27 октября 2024, 18:41
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27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.
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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 16-й минуте центральный защитник киевлян Денис Попов получил травму – он потянул «заднюю».
Вместо Попова на поле появился Кристиан Биловар.
ФОТО. Лидер обороны Динамо травмировался на 16-й минуте матча с Шахтером
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