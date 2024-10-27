27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 16-й минуте центральный защитник киевлян Денис Попов получил травму – он потянул «заднюю».

Вместо Попова на поле появился Кристиан Биловар.

ФОТО. Лидер обороны Динамо травмировался на 16-й минуте матча с Шахтером