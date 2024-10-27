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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 18:40 | Обновлено 27 октября 2024, 18:41
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ФОТО. Лидер обороны Динамо травмировался на 16-й минуте матча с Шахтером

Денис Попов потянул заднюю, вместо него вышел Кристиан Биловар

27 октября 2024, 18:40 | Обновлено 27 октября 2024, 18:41
1017
0
ФОТО. Лидер обороны Динамо травмировался на 16-й минуте матча с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 16-й минуте центральный защитник киевлян Денис Попов получил травму – он потянул «заднюю».

Вместо Попова на поле появился Кристиан Биловар.

ФОТО. Лидер обороны Динамо травмировался на 16-й минуте матча с Шахтером

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Кристиан Биловар Денис Попов травма травма бедра Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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