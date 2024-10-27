27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На матче присутствует легенда украинского футбола и действующий президент УАФ Андрей Шевченко.

Шевченко наблюдает за украинским Классическим с трибун арены вместе с президентом житомирского Полесья Геннадием Буткевичем.

ФОТО. Шевченко и президент клуба УПЛ присутствуют на матче Динамо – Шахтер