Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шевченко и президент клуба УПЛ присутствуют на матче Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 18:33 | Обновлено 27 октября 2024, 18:49
609
2

ФОТО. Шевченко и президент клуба УПЛ присутствуют на матче Динамо – Шахтер

Легенда украинского футбола наблюдает за Классическим с трибун вместе с Буткевичем

27 октября 2024, 18:33 | Обновлено 27 октября 2024, 18:49
609
2
ФОТО. Шевченко и президент клуба УПЛ присутствуют на матче Динамо – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

27 октября проходит матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На матче присутствует легенда украинского футбола и действующий президент УАФ Андрей Шевченко.

Шевченко наблюдает за украинским Классическим с трибун арены вместе с президентом житомирского Полесья Геннадием Буткевичем.

ФОТО. Шевченко и президент клуба УПЛ присутствуют на матче Динамо – Шахтер

По теме:
Верес – Ворскла – 2:2. Второе пришествие Максимова. Видео голов и обзор
ФОТО. Лидер обороны Динамо травмировался на 16-й минуте матча с Шахтером
Левый Берег – Заря – 0:2. Одни били – вторые забивали. Видео голов и обзор
фото Андрей Шевченко Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
MMA | 26 октября 2024, 23:23 0
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй

Вечером 26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится шоу UFC 308

Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Футбол | 27 октября 2024, 00:34 3
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты топового матча Ла Лиги

Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Футбол | 26.10.2024, 23:56
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 27.10.2024, 18:33
Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 27.10.2024, 16:50
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
новость года 
Ответить
+1
Dimonchik
Сейчас ракетой уебут, с такими заголовками, двбойобы из спирт юа
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
27.10.2024, 07:33 10
Бокс
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
25.10.2024, 20:48 2
Авто/мото
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 22
Футбол
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 4
Футбол
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем